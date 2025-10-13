Garlasco, l’avvocato di Sempio Lovati indagato per diffamazione nomina un difensore: “È amareggiato”

Si torna a parlare di Massimo Lovati, l'avvocato che difende Andrea Sempio attualmente indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, con terzi o con Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per il delitto.

Lovati, che nei giorni scorsi è stato al centro delle cronache per alcune dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona nell'ultima puntata di "Falsissimo", ha nominato a sua volta un legale di fiducia dal momento che risulta indagato per diffamazione a seguito della querela presentata a suo carico dai fratelli Giardi, il cui padre – morto nel 2021 – aveva difeso Alberto Stasi e per tutti "i numerosi esposti presentati presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di Pavia" per profili disciplinari, in relazione a ciò che lo stesso Lovati ha detto durante il sui incontro con il re dei paparazzi.

"Il collega Lovati, mio cliente, è amareggiato dal fatto che si crede che lo stesso abbia fatto un attacco alla persona del Prof. Giarda: non era sua intenzione ma solamente quella di criticare la sua linea difensiva", ha spiegato Fabrizio Gallo, che questa mattina è stato nominato come difensore di fiducia di Lovati.

Lovati – come si è visto – risponde di diffamazione nei confronti dello studio legale Giarda, a seguito di un avviso di conclusione indagini firmato dal pm di Milano Fabio De Pasquale. L'avvocato era stato denunciato in quanto, lo scorso 3 marzo, aveva dichiarato che la prima indagine del 2017 su Sempio era "frutto di una macchinazione della difesa Giarda". "Sono stato nominato come suo difensore di fiducia, questa mattina ci recheremo a Milano per parlare con il sostituto procuratore", ha chiarito l'avvocato Gallo, che assiste Lovati. Il quale, ora, teme di essere "licenziato" dal suo assistito.

Cosa che lo stesso Lovati vuole evitare. "È un caso che ho preso a cuore. Intanto perché Sempio è amico di Angela che è stata mia praticante (con riferimento all'avvocato Angela Taccia, ndr). E poi perché è un caso che mi stuzzicava. Lasciare? Mi dispiacerebbe. Anche perché sono certo che Sempio sia innocente e poi perché ritengo che saremo in grado di vincere questa battaglia", ha spiegato in un intervista.