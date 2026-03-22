Garlasco, la perizia Cattaneo potrebbe cambiare l’orario dell’omicidio e riscrivere la storia del delitto

La perizia realizzata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo potrebbe cambiare l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi e riscrivere la storia del delitto di Garlasco. Secondo le indiscrezioni sui risultati della consulenza depositata nei giorni scorsi alla Procura di Pavia, infatti, l'aggressione nella villetta di Garlasco non sarebbe avvenuta in maniera repentina ma in più fasi, durante le quali la vittima si sarebbe difesa con forza lottando con il suo assassino. Una circostanza che, se confermata, cambierebbe anche l'orario dell'uccisione di Chiara Poggi.

Come riporta il Tg1, la consulenza chiesta dalla Procura di Pavia, che si sta occupando delle nuove indagini sul caso Garlasco che vedono come indagato in concorso Andrea Sempio, sposterebbe in avanti il decesso di Chiara Poggi collocandolo a circa mezz'ora dopo la colazione della giovane. Un elemento assolutamente centrale in tutta la ricostruzione del caso perché potrebbe mettere in discussione l'intero quadro accusatorio nei confronti dell'ex fidanzato della vittima e unico condannato in via definitiva per il delitto, Alberto Stasi.

Nella sentenza di condanna la suprema Corte, infatti, aveva scritto che "dalla dinamica dell'aggressione è emerso come Chiara non abbia nemmeno avuto il tempo di reagire, restando inerme a fronte di un'aggressione posta in essere con modalità così violente". Ora invece emerge che il tutto sarebbe avvenuto in più fasi, tra il piano terra e le scale della villetta con un ultimo colpo inferto sull'ultimo scalino. Un calvario per la vittima che si sarebbe difesa come mostrerebbero i segni quali lividi, ecchimosi e abrasioni su braccia e gambe.

Inoltre lo spostamento dell'orario del delitto mette in discussione anche il ristretto arco temporale in cui la sentenza di condanna di Alberto Stasi colloca l'omicidio. In definitiva la perizia Cattaneo si sarebbe concentrata su tre elementi chiave: i tempi della morte di Chiara poggi, la dinamica del delitto e l'arma utilizzata nel delitto di Garlasco e mai ritrovata. Dai risultati potrebbe emergere uno scenario completamente nuovo che potrebbe riscrivere la storia del delitto di Garlasco.

Spetterà ora alla Procura di Pavia stabilire la rilevanza della perizia Cattaneo insieme alle oltre 300 pagine della relazione del Ris di Cagliari per ricostruire la scena del crimine in 3D e decidere quindi per la chiusura delle indagini e l'eventuale rinvio a giudizio degli indagati.