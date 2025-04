video suggerito

Garlasco, la domanda fatta alla madre di Andrea Sempio: "Ci hanno chiesto di una persona precisa" "Ci è stato chiesto conto di un nome mai sentito, forse mai comparso prima nelle indagini": l'avvocata di Andrea Sempio, indagato per il caso di Garlasco, svela una domanda fatta dai carabinieri alla madre del suo assistito che lunedì 28 aprile era stata convocata in caserma.

A cura di Giorgia Venturini

Sarebbe durato pochi minuti il colloqui tra la mamma di Andrea Sempio e i carabinieri di Milano. Daniela Ferrari era chiamata a confermare nel dettaglio l’accaduto e altri particolari relativi agli spostamenti del figlio, indagato ora dalla Procura di Pavia per omicidio in concorso sul delitto di Garlasco. Ha deciso – come è anche previsto per legge – di non rispondere alle domande perché si sarebbe sentita male. Con lei c'era l'avvocata del figlio Angela Taccia che a Fanpage.it aveva voluto precisare: "Francamente non si capisce perché abbiano dovuto riconvocare la signora Ferrari, madre di Sempio, dato che la medesima ha già dichiarato e spiegato esaustivamente sia nel 2008 sia nel 2017 tutto quello che sapeva. A distanza di tutti questi anni, non se ne comprende il motivo". Ma perché quindi è stata convocata ancora, e a 18 anni di distanza dall'omicidio di Chiara Poggi, la madre di Andrea Sempio?

Stando quanto precisato dal legale Angela Taccia, alla donna i militari avevano fatto anche una domanda su una persona precisa. L'avvocato non rende pubblico il nome, ma certo è che questa persona è sconosciuta sia ad Andrea Sempio che alla sua famiglia. "Ci è stato chiesto conto di un nome mai sentito, forse mai comparso prima nelle indagini", precisa l'avvocato. E conclude: "C'è una terza persona, l'identità però non la riferisco".

Non si sa quindi su chi i militari, che sono tornati a indagare da qualche mese sul caso Garlasco, stiano concentrando parte dei loro accertamenti. Si tratterebbe di una persona che però sarebbe già stata ascoltata dai carabinieri.

Al momento l'unico indagato resta Andrea Sempio, ovvero l'amico del fratello di Chiara Poggi. Ma chi sarebbe questa persona? Sarebbe nota alla famiglia Poggi o a quella di Alberto Stasi, ovvero l'unico condannato per l'omicidio?

Certo è che l'indagato Andrea Sempio non ha preso bene la nuova convocazione della madre in caserma. Si tratta della terza volta e per riconfermare molto probabilmente quello che aveva già riferito gli anni scorsi. Lo aveva sottolineato a Fanpage.it la sua avvocata: "Sempio rimane tranquillo, ma molto irritato per il fatto che non sia stato portato alcun rispetto nei confronti di sua madre, nemmeno in una situazione così delicata".