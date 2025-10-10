Attualità
Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco

Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio: cosa si sono detti lui e l’avvocato Lovati

Andrea Sempio, indagato per il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, ha parlato a Quarto Grado del rapporto con il suo avvocato Massimo Lovati, confermando al momento la sua presenza nel team difensivo. Nei prossimi giorni deciderà come procedere, dopo un confronto recente tra i due.
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco

“Al momento ho deciso di prendermi qualche giorno prima di decidere se confermare o meno l’avvocato Lovati nel mio team difensivo”, ha dichiarato stasera Andrea Sempio a Quarto Grado, parlando del rapporto con il suo legale Massimo Lovati, che lo assiste nella vicenda relativa al delitto di Garlasco.

Nei giorni scorsi, Sempio e Lovati hanno avuto un lungo e sofferto confronto, a seguito della bufera scatenata dalle dichiarazioni rilasciate dall’avvocato nella trasmissione web di Fabrizio Corona, Falsissimo. Corona aveva contattato Lovati proponendogli una fiction in cui sarebbe stato protagonista insieme a Sempio: “Una fiction con me protagonista, perché mi aveva detto che ormai Chiara Ferragni e Fedez non vanno più di moda ma noi avvocati sì”, aveva dichiarato lo stesso Lovati a Fanpage.it. Alla fine, però, la fiction non si è concretizzata e le parole dell’avvocato sono finite nel programma web, suscitando polemiche.

Lovati ha poi spiegato:

Garlasco: “Venditti non rivela i codici di pc e telefono”, ma sui suoi conti non ci sono anomalie

L’incontro con Sempio è stato assolutamente pacifico, non ci sono state né animosità né screzi. Abbiamo parlato di tutto ciò che ci ha portato dagli inizi del 2016 a oggi, di quanto accaduto negli ultimi giorni e delle possibili scelte migliori per il prossimo futuro”.

Nel frattempo, la difesa di Sempio si riunirà per valutare le prossime mosse, mentre Lovati ha confessato a Mattino 5 di temere di essere rimosso dall’incarico. L’Ordine degli avvocati di Pavia segue attentamente la vicenda e il caso sarà valutato dal Consiglio di disciplina. Lovati è già indagato per diffamazione aggravata dalla Procura di Milano per le dichiarazioni rese lo scorso marzo sul professor Angelo Giarda, storico difensore di Alberto Stasi, e la Procura ha aperto un’inchiesta a seguito della querela.

