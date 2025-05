Garlasco, come sono i rapporti oggi tra Andrea Sempio e Marco Poggi: “Si sono sentiti anche per Pasqua”

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Domani 20 maggio Alberto Stasi, Marco Poggi e Andrea Sempio si siederanno davanti ai magistrati per rispondere alle domande sul caso di Garlasco. Su cosa si concentreranno i pubblici ministeri a 18 anni di distanza dell'omicidio di Chiara Poggi non si sa: agli avvocati è arrivato solo il foglio della convocazione. Segno che le indagini però stanno andando avanti, soprattutto dopo il ritrovamento settimana scorsa di alcuni oggetti nel canale di Tromello "potenzialmente utili alle indagini" e alle perquisizioni in casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori.

Ma le ultime ‘indiscrezioni' si stanno concentrando sul rapporto tra l’indagato Andrea Sempio e Marco Poggi, ovvero il fratello della vittima Chiara Poggi. Che chi parla di rapporti ormai non più così sereni tra i due, che era amici fin da ragazzini. Sempio, indagato per omicidio in concorso con ignoti o con Stasi, frequentava spesso la villetta dei Garlasco proprio perché nel gruppo degli amici di Marco Poggi. Secondo gli avvocati di Sempio però nulla sarebbe cambiato.

Omicidio Garlasco, i rapporti tra Marco Poggi e Andrea Sempio oggi: parla l'avvocata di Sempio

A Fanpage.it l'avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, smentisce tutto: "Il rapporto tra Marco e Andrea rimane tranquillo e sereno tanto è vero che si sono sentiti anche per gli auguri di Pasqua. Tutta la famiglia Poggi non nutre alcun dubbio su Andrea Sempio". Come a Fanpage.it anche l'altro avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, precisa che dopo che è stato reso pubblico il nuovo filone di indagini i due amici si sono sentiti e visti.

Certo è che uno dei due è ora indagato e quindi la frequenza tra i due potrebbe essere diminuita anche perché sono in corso accertamenti. Senza contare che la scorsa settimana inoltre, durante le perquisizioni nella casa di Andrea Sempio, sono stati presi cellulari e computer per procedere con la copia forense dei loro contenuti. E senza contare che ormai entrambi vivono lontani. Fin da subito inoltre la famiglia Stasi ha parlato di un accanimento nei confronti di Sempio e che in tutti questi anni non è mai emerso nulla contro di lui: in passato è già stato indagato due volte ed entrambe le volte il fascicolo su di lui è stato archiviato. Come andrà a finire ora? Non resta che aspettare la decisione della Procura e vedere se a chiusura delle indagini i pm procederanno con la richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio.

Chiara Poggi, quando ci sarà l'incidente probatorio

Intanto il 17 giugno i periti inizieranno a lavorare sull'incidente probatorio: verranno rivalutate le analisi fatte nel 2014 sulle unghie di Chiara Poggi e verranno comparate con il dna di Andrea Sempio. Ma non sarà l'unico dna al centro dei nuovi accertamenti genetici: si lavorerà su quasi tutti i materiali genetici di maschi e femmine che nel 2007 frequentavano la villetta di Garlasco e sui reperti recuperati, e ancora a disposizione, dalla scena del crimine. I periti hanno quindi a disposizione sia il dna di Alberto Stasi, sia quello di Andrea Sempio e sia quello di Marco Poggi.