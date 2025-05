video suggerito

Dna e reperti: cosa succede nell'udienza di oggi sull'incidente probatorio sul delitto Garlasco Oggi si torna in aula per la seconda volta in pochi giorni per dare il via libera all'incidente probatorio sul caso Garlasco: nelle prossime settimane infatti nuovi periti faranno diversi esami sui reperti recuperati sulla scena del crimine nel 2007 e già passati al vaglio di investigatori e inquirenti in questi 18 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora un giorno decisivo per la riapertura del caso sul delitto di Garlasco. Dopo il ritrovamento due giorni fa di alcuni oggetti nel canale di Tromello che potrebbero essere potenzialmente utili alle indagini (ma tutto ancora da verificare), oggi si torna in aula per la seconda volta in pochi giorni per dare il via libera all'incidente probatorio: nelle prossime settimane infatti nuovi periti faranno diversi esami sui reperti recuperati sulla scena del crimine nel 2007 e già passati al vaglio di investigatori e inquirenti in questi 18 anni. Nell'udienza di oggi giureranno la perita genetista delle Polizia di Stato Denise Albani e il perito dattiloscopico Domenico Marchigiani. Inoltre, verranno formulati forse già oggi i quesiti. Ma cosa si farà nel dettaglio nell'incidente probatorio nell'ambito delle indagini su Andrea Sempio?

Secondo una prima spiegazione del giudice per l'indagini preliminari, verrà comparato il dna di Andrea Sempio con i risultati delle analisi sulle unghie e dita di Chiara Poggi, svolte durante una perizia nel 2014 dal genetista incaricato dalla Corte d'Appello Francesco De Stefano. E ancora: verranno fatto altri accertamenti genetici su una lunga lista di reperti ritrovati e alcuni dei quali mai analizzati perché mai ritenuti fondamentali alle indagini del caso. Quali reperti? Tappetino del bagno, confezioni di tè, yogurt, cereali, biscotti e sacchetti. Per questo la comparazione non avverrà solo con le impronte dell'indagato ma anche con tutte quelle delle persone che frequentavano la villetta di Garlasco.

Si procederà anche con l'estrazione del Dna dai "para-adesivi" delle impronte trovate nella villetta di Garlasco. In questo ulteriore passaggio si provvederà all'estrazione del dna "dai campioni biologici e dai reperti" mai sottoposti ad analisi negli anni o che hanno dato "esito dubbio" o inconcludente. Ma bisognerà aspettare l'udienza per capire cosa avverrà passaggio per passaggio nell'incidente probatorio.

Così come resta da capire se nell'incidente probatorio rientreranno alcuni reperti recuperati nelle perquisizioni di mercoledì 14 maggio nelle case di Andrea Sempio e dei suoi genitori. In quest'ultima abitazione sono stati prelevati i "diari segreti" dell'indagato: "Non c'è assolutamente alcun riferimento al caso di Garlasco, nulla di nulla", ma evidentemente quelle carte sono state prese "per tracciare un suo profilo psicologico, o almeno così abbiamo capito", ha precisato l'avvocata di Sempio Angela Taccia. Poi il legale ha aggiunto: "Lui è tranquillo, anche se sempre preoccupato per i suoi genitori e in particolare per la salute della madre". La donna infatti quando era stata chiamata nei giorni scorsi in caserma per un interrogatorio come persona informata dei fatti si era sentita male.