Gara in scooter in strada si trasforma in tragedia: 16enne in coma, 15enne grave a Cesena

Due ragazzi di 15 e 16 anni sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Cesena dopo un terribile schianto sui loro motorini mentre erano impegnati in quella che si ipotizza potesse essere una gara clandestina in strada. Il grave incidente stradale è avvenuto sabato sera nell'area artigianale di Ponte Ospedaletto, a Longiano, in provincia di Forlì Cesena, quando i due motorini si sono scontrati violentemente con un’auto che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia.

Alla guida dell’auto un ragazzo neopatentato, rimasto illeso anche se sotto shock. Gravissimi invece i due minorenni soccorsi e trasportati con gravi lesioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Anche se la dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento, secondo quanto ricostruito finora, pare che i due ragazzi stessero impennando con i loro rispettivi scooter quando si sono scontrati con l'auto di grossa cilindrata.

Nell’impatto i due ragazzini sono finiti a terra con ferite gravi. Il più giovane ha riportato fratture agli arti inferiori e al bacino mentre è gravissimo il 16enne che ha riportato un terribile trauma cranico ed è ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cesenaco con sospette lesioni cerebrali.

Gli inquirenti sospettano una corsa illegale dietro all’incidente visto che sul posto vi erano decine di adolescenti a bordo strada che probabilmente assistevano alla scena. Del resto, come raccontano le cronache locali, la strada in cui si è consumato il fatto non è nuova a simili episodi visto che è usata anche per una manifestazione ufficiale e autorizzata di "drifting" e quindi molti la usano di notte, quando le aziende sono chiuse, per gare abusive.