Gallipoli, bimba di 6 anni si perde in spiaggia e percorre oltre 2 km a piedi: ritrovata dalla polizia La piccola sabato 13 luglio era con la famiglia sulla spiaggia di Lido Conchiglie, quando ad un certo punto li ha persi di vista e ha iniziato a camminare da sola…

A cura di Biagio Chiariello

Una bimba di 6 anni si è persa in spiaggia a Gallipoli, ha camminato da sola per oltre due chilometri non riuscendo più a vedere i suoi genitori, ma fortunatamente è stata salvata dalla polizia. Tanta paura sabato pomeriggio, 13 luglio, sulla spiaggia di Lido Conchiglie, frequentatissima spiaggia della costa ionica salentina.

Secondo quanto ricostruito, la piccola sarebbe sfuggita per un istante agli occhi dei suoi cari, mentre giocava coi fratellini, e disorientata tra i tanti bagnanti si sarebbe poi allontanata. Dopo qualche minuto, i suoi familiari ne hanno denunciato la scomparsa.

La segnalazione è stata raccolta dalla sala operativa della questura di Lecce. Sul posto sono arrivate due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e una volante del Commissariato di Gallipoli che hanno avviato le ricerche della minore.

La bimba è stata ritrovata in tempo record: si trovava presso il lido Holiday beach in località di Rivabella. Impaurita per aver smarrito i suoi familiari, aveva iniziato a piangere disperatamente. Una donna, avendola notata, l'ha accolta sotto il proprio ombrellone cercando di consolarla.

Dopo qualche momento i poliziotti, che stavano battendo palmo a palmo le spiagge, sono arrivati in zona. La donna li ha visti, ha capito che stavano cercando la piccola e l'ha affidato loro. Gli agenti hanno fatto comunicare la piccola via radio col padre: “Papà sto arrivando con la macchina della Polizia”.

Per precauzione la bambina è stata visitata dal personale sanitario intervenuto anche per dare supporto al padre e alla madre in stato di shock. Stava comunque benissimo e ha potuto finalmente riabbracciare i suoi cari