Furgone sorpassa auto in curva e travolge una moto: morti Michele Polesello e Lara Bisson Michele Polesello è morto sul colpo, Lara Bisson dopo un giorno d’agonia in ospedale. I due erano partiti per una vacanza in moto in Croazia.

A cura di Natascia Grbic

Una coppia in moto è stata investita da un furgone che stava facendo un sorpasso in curva. Le vittime sono Michele Polesello, di Oderzo, e Lara Bisson, di Noventa Piacentina.

L'incidente costato la vita ai due, rispettivamente di 46 e 39 anni, è avvenuto in Croazia sulla strada statale venerdì primo luglio poco dopo le 13, vicino alla cittadina di Beram.

Michele e Lara erano partiti con la moto per la loro vacanza, e stavano viaggiando da Baderna verso Pisino, quando sono stati centrati in pieno da un furgone Iveco guidato da un 58enne.

Violentissimo l'impatto, con la coppia sbalzata a diversi metri di distanza dal luogo dello scontro. Michele Polesello è morto sul colpo, per lui non c'è stato nulla da fare. Lara Bisson si è spenta dopo un giorno di agonia all'ospedale di Pola, dove era stata immediatamente ricoverata.

Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto: i medici hanno tentato di tutto per salvarle la vita, ma si è spenta nonostante i tentativi disperati dei sanitari.

Investe moto, morti centauri: denunciato 58enne

Secondo le prime informazioni emerse in seguito all'incidente, l'uomo alla guida del furgone Iveco ha sorpassato un veicolo in una curva stretta, con visibilità pari a zero e divieto di sorpasso.

L'impatto con la moto, che viaggiava nell'opposto senso di marcia, è stato inevitabile. Michele non è riuscito a evitare quel furgone che si è trovato davanti, e ci si è scontrato, morendo sul colpo.

Sull'incidente è stata aperta un'indagine in Croazia, il conducente del furgone sarà denunciato. Sui corpi delle vittime sarà effettuata l'autopsia, dopodiché saranno rimpatriati in modo da poter celebrare i funerali. Devastati i familiari, a cui il console italiano a Fiume Davide Bradanini ha dato la notizia poche ore dopo la tragedia.