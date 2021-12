Funghi secchi ritirati dai supermercati, l’allerta alimentare del Ministero della Salute Il richiamo riguarda due lotti di funghi Shiitake bio a marchio Arche Naturküche per la presenza di solfiti non segnalati in etichetta.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è una nuova allerta alimentare segnalata nell'apposita sezione sul sito ufficiale del Ministero della Salute. Riguarda due lotti di funghi shiitake venduti in confezioni da 40 grammi. A segnalalo è stato NaturaSì e il motivo del richiamo è legato alla possibile presenza di solfiti non segnalati in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 40 grammi, con i termini minimi di conservazione (Tmc) 31/08/2022 e 30/11/2022. Il Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è Arche Naturküche; il nome del produttore è Arche Naturprodukte GmbH, mentre la sede dello stabilimento è Liebigstr 5a D-40721 Hilden.

A scopo precauzionale, NaturaSì raccomanda alle persone allergiche a solfiti e anidride solforosa di non consumare le confezioni di funghi Shiitake interessate e restituirle al punto vendita d’acquisto, dove saranno sostituite o rimborsate. Sul sito del Ministero appare la seguente indicazioni: "Si raccomanda ai consumatori allergici ai SOLFITI di controllare il prodotto acquistato e le scorte in casa e se appartenenti alla scadenza richiamata, di NON CONSUMARLO e di riportarlo al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo oltre che a chiarire eventuali dubbi".

Non si tratta della prima allerta alimentare legata alla possibile presenza di un allergene. Nell'ultimo periodo abbiamo scritto di un richiamo legato alla pasta integrale a marchio Consilia che viene prodotta dal Pastificio Lucio Garofalo S.p.A., a ottobre invece era toccato a un lotto di würstel di puro suino venduto con i marchi Bonazza, Becher e Bona Die; mentre in precedenza a un lotto di cannella in polvere prodotto da un’azienda con sede nel Regno Unit