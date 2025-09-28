Fuggono all’alt dei carabinieri a Castelfranco Veneto ma l’auto si capovolge: muore 27enne, grave 37enne

Il giovane Simone Stepich è stato estratto già senza vita dalle lamiere dell’auto, feto gravemente il cugino 37enne che pare fosse alla guida senza patente. Alla vista dei carabinieri, l’auto avrebbe accelerato dandosi alla fuga a forte velocità ma al’altezza di una curva ha sbandato schiantandosi e capovolgendosi.

Un giovane di 27 anni, Simone Stepich, è morto e il cugino di 37 anni è rimasto ferito gravemente a Castelfranco Veneto quando l’auto su cui viaggiavano ha ignorato l’alt dei carabinieri e ha tentato una fuga tra le strade del Trevigiano sbandando e finendo fuori strada. La tragedia si è consumata tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, sabato 27 settembre, in località Sant’Andrea Oltre il Muson dove la vettura fuori controllo si è schiantata contro un palo dell'illuminazinoe e un albero prima di capovolgersi completamente.

Inutili per il 27enne passeggero del mezzo gli immediati soccorsi di alcuni passanti e poi dei vigili del fuoco e degli operatori del 118. Il giovane è stato estratto già senza vita dalle lamiere dell'auto e i medici hanno solo potuto accertarne il decesso. Estratto vivo e quindi soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale, invece, l’altro occupante, un 37enne che è ora ricoverato i gravi condizioni. Vista la gravità della situazione, la centrale operativa ha inviato sul posto anche l’elicottero di emergenza per l’immediato trasporto al Ca' Foncello di Treviso. L’uomo avrebbe riportato importanti lesioni al collo e alla testa.

Secondo quanto ricostruito finora, al volante del mezzo vi sarebbe stato il 37enne ferito che alla vista dei militari, accorsi in zona per un tentativo di furto denunciato dai residenti, avrebbe accelerato dandosi alla fuga a forte velocità. I militari quindi lo hanno inseguito ma il veicolo non ha dato segno di rallentamento commettendo più violazioni al codice della strada fino al tragico incidente.

All’altezza di via Cervan, la vettura ha sbandato in curva innescando una carambola mortale. L’auto ha colpito un palo della luce e poi una pianta prima di ribaltarsi completamente. All’arrivo dei carabinieri l’incidente era già avvenuto e non risulta alcun contatto tra l'auto dei due e quella dei militari. Come accertato successivamente, il 37enne era senza patente perché revocata e risulta fosse sottoposto a libertà controllata con obbligo di firma in un’altra regione.