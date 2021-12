Fuga di gas dalla stufa provoca violenta esplosione: due morti nel Potentino Sono due le vittime dell’esplosione avvenuta questa mattina nel Potentino: due uomini, entrambi di nazionalità romena, sono morti a causa di una fuga di gas che ha distrutto l’appartamento nel quale vivevano.

A cura di Chiara Ammendola

Sono due le vittime dell'esplosione avvenuta questa mattina in una casa nel Potentino causata probabilmente da una fuga di gas. I vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo la deflagrazione hanno rinvenuto i cadaveri di due uomini: per i due infatti non c'è stato nulla da fare e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

L'allarme è scattato questa mattina quando è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine in una casa a Brienza (Potenza), in località Monte. Sul luogo sono accorsi anche i carabinieri della compagnia locale, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Purtroppo per i due uomini, entrambi di nazionalità romena, non c'è stato nulla da fare. I due, stando a quanto si apprende, lavoravano all'interno di una ditta boschiva, e sono stati proprio i colleghi non vedendoli arrivare questa mattina a lanciare l'allarme, preoccupati per l'insolita assenza.

A quel punto i militari hanno raggiunto l'abitazione dei due facendo la macabra scoperta. Secondo quanto si è appreso, nella stanza dove dormivano i due, è stata trovata una bombola di gas, usata probabilmente per alimentare una stufa utilizzata per riscaldarsi viste le temperature del periodo.