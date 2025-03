video suggerito

Frontale tra auto e camion a Treviso, bimba di 7 anni è grave: viaggiava senza cintura di sicurezza L'incidente stradale questa mattina, poco prima delle 8.30, nella zona industriale di San Vendemiano. Una Yaris e un camion si sono scontrati violentemente in via Ferrovia Nord. A bordo dell'auto un papà e i due figlioletti che stavano andando a scuola.

A cura di Biagio Chiariello

Questa mattina, 12 marzo, si è verificato un grave incidente stradale nell'area industriale di San Vendemiano, in provincia di Treviso, dove una Toyota Yaris si è scontrata frontalmente con un camion. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 in via Ferrovia. A bordo dell'auto si trovavano due bambini, entrambi rimasti feriti. In particolare, una bambina di 7 anni è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove i medici l'hanno subito presa in cura per politraumi.

Dai primi accertamenti, sembrerebbe che la piccola non indossasse la cintura di sicurezza al momento dell'incidente. Questo ha probabilmente causato l'urto violento contro il parabrezza della vettura, con conseguenti gravi ferite alla testa. Nonostante la gravità delle ferite, la bambina è stata mantenuta vigile durante tutto il trasporto in ospedale, e i medici sono relativamente ottimisti riguardo a un suo possibile recupero.

La Toyota Yaris era guidata dal padre, un uomo di 39 anni residente a Conegliano, che stava accompagnando i suoi figli a scuola al momento dell'incidente. A bordo con lui c'era anche il fratellino di 10 anni, che fortunatamente è rimasto solo lievemente ferito. Il padre, invece, non ha subito danni, ma è stato comunque trattenuto sul luogo dell'incidente per accertamenti. Illeso anche l'autista del camion, un uomo di 38 anni residente a Farra di Soligo, che stava percorrendo la stessa strada in direzione opposta. Il camion ha subito danni minimi, mentre l'auto è stata gravemente danneggiata nella parte anteriore.

Sul luogo dell'incidente sono giunti tempestivamente i sanitari del Suem 118, che hanno provveduto a prestare soccorso e a stabilizzare la bambina prima del trasporto in ospedale. Per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, è intervenuta anche la Polizia Stradale di Vittorio Veneto, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Le forze dell'ordine stanno lavorando per determinare le cause esatte dell'incidente, mentre i soccorritori e i medici continuano a seguire il caso con attenzione.