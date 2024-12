video suggerito

Freddo artico e neve all’Immacolata con temporali e venti forti, quanto dura il maltempo: le previsioni meteo Arriva il freddo sull’Italia con un weekend dell’Immacolata all’insegna di temperature rigide, maltempo e neve a bassa quota. Previsti tra sabato 7 dicembre e domenica 8 anche forti venti e perturbazioni che percorreranno l’intera penisola, lanciando tregua all’Italia solo nella giornata di lunedì. Particolarmente colpito da oggi il Nord Italia: le previsioni nel dettaglio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Il weekend dell'Immacolata sarà all'insegna del freddo e del maltempo che colpirà la penisola da venerdì fino a domenica. Una tregua è prevista da lunedì 9, quando le temperature si assesteranno. Attese nevicate diffuse, anche a bassa quota, e un netto calo delle temperature a causa di correnti fredde dal Circolo Polare Artico: l'arrivo di un ciclone alimentato da aria polare causerà precipitazioni diffuse, nevicate e tanto freddo, inizialmente al Nord e successivamente nel resto del Paese. Particolarmente colpite dal clima più rigido saranno le Alpi e regioni come Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'8 dicembre sarà la volta anche di Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo.

Neve a bassa quota prevista tra 7 e 8 dicembre con nevicate in Emilia Romagna che potrebbero interessare perfino le alte pianure delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Neve da sabato anche sulle Alpi con accumuli a partire da 400-500 metri. Maltempo con piogge diffuse previste su Piemonte, Lombardia e Alto Veneto nella serata del 7 dicembre.

Domani, domenica 8 dicembre, l'aria fredda sfonderà definitivamente sul bacino del Mediterraneo e sarà allora che sull'Italia si verificherà un'autentica tempesta di venti di Maestrale e Libeccio, con raffiche fino ad oltre 90 chilometri orari. L'ondata di freddo che terrà in ostaggio l'Italia per questo weekend durerà altri 10 giorni, per poi normalizzarsi.

Ciclone extra tropicale nel weekend dell'Immacolata: dove ci saranno temporali e vento

Sono attese piogge nel weekend, in particolare nella giornata della domenica dell'Immacolata. Al Nord pioggia e neve toccheranno l'Emilia occidentale fino alla pianura, mentre sono previsti sul Centro rovesci e temporali, in particolare su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna, con nevicate in Appennino. Pioggia anche sul Sud con abbondanti precipitazioni su Campania e Calabria tirrenica

Pioggia anche nella giornata di lunedì su Emilia Romagna, Sardegna e Ovest Sicilia. Per quanto riguarda i venti, invece, previsto per domani un forte Maestrale sulla Sardegna con raffiche anche oltre i 100 km sulla costa occidentale e in mare aperto.

Neve e temperature in calo, quando finirà l'ondata di freddo artico: le previsioni meteo

La neve sarà la vera protagonista di questo weekend sia sulle Alpi che sugli Appennini. Sul Nord, la neve cadrà a oltre 6-700 metri di altitudine con possibili sconfinamenti nelle pianure emiliane già da oggi, mentre al Centro la neve arriverà a partire dai 900 metri, imbiancando gran parte dei rilievi. Al Sud i fiocchi si poseranno invece a oltre 1200-1300 metri di altitudine.

Domenica, il giorno clou, vedrà il maltempo diffondersi su tutto il Paese. Al Nord, pioggia e neve toccheranno l’Emilia occidentale fino in pianura. Al Centro, rovesci e temporali interesseranno Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna, con nevicate in Appennino. Al Sud, piogge abbondanti si concentreranno su Campania e Calabria tirrenica.