Freddo addio, da domani arriva sull’Italia l’alta pressione: le previsioni meteo per il weekend Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 12 febbraio, arriverà sull’Italia l’alta pressione che farà alzare le temperature e porterà ovunque il sole ad eccezione che su alcune regioni del Sud. Poi, da lunedì spazio all’anticiclone di San Valentino.

A cura di Redazione Meteo

Ultime ore di freddo intenso sull'Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 12 febbraio, sulla Penisola tornerà l'alta pressione che provocherà un aumento delle temperature e porterà tempo soleggiato quasi ovunque, ad eccezione di alcune regioni, in particolare al Sud, che dovranno fare ancora i conti con pioggia e nuvole.

Le previsioni meteo di domenica 12 febbraio

Grazie all'arrivo dell'alta pressione sull'Italia su gran parte del Centro-Nord e in Sardegna ci sarà tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Sia domani, domenica 12 febbraio, che lunedì 13 farà ancora freddo al mattino con deboli gelate nelle regioni settentrionali e centrali, ma le temperature saranno in generale e sensibile aumento con valori che si porteranno ovunque oltre le medie stagionali.

Sempre nella giornata di domani, sono previste nubi in graduale aumento su Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia con qualche debole e isolata precipitazione nel pomeriggio sulle regioni meridionali, nevose sui rilievi oltre 1200-1300 metri. In serata potrebbe piovere anche in Sicilia, tra la Puglia, la Basilicata e fino al comparto più meridionale della Calabria.

Lunedì arriva l'anticiclone di San Valentino

Un aumento ancora più sensibile delle temperature si registrerà a partire da lunedì 13 febbraio quando arriverà quello che è stato ribattezzato l'anticiclone di San Valentino. La massa d'aria in arrivo è in parte di matrice africana e ciò favorirà valori termici oltre le medie climatiche del periodo, in particolare durante le ore pomeridiane.

Il trend proseguirà per tutta la prossima settimana ed in particolare il termometro subirà una ulteriore impennata nella giornata di mercoledì 15 febbraio, quando le temperature potrebbero arrivare a toccare i 15 gradi centigradi in particolare sulle Isole Maggiori.