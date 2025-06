video suggerito

Frecce Tricolori oggi a Genova, a che ora vederle per il rientro dell'Amerigo Vespucci: il programma Oggi, martedì 10 giugno, la Marina Militare celebra la Giornata della Marina nel porto di Genova. Nel capoluogo ligure si concluderà, in concomitanza, anche il Tour Mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci. Alle celebrazioni parteciperanno anche le Frecce Tricolori. Quando è previsto il passaggio della Pattuglia Acrobatica e quale sarà il programma dei festeggiamenti.

A cura di Eleonora Panseri

Oggi, martedì 10 giugno, la Marina Militare celebra la Giornata della Marina nel porto di Genova. Nel capoluogo ligure si concluderà, in concomitanza, anche il Tour Mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci, iniziato proprio a Genova il 1 luglio 2023, dopo aver raggiunto 5 continenti, 30 Paesi, 35 porti nel mondo e 18 porti nel Mar Mediterraneo.

Il veliero sosterà a Genova dal 10 al 15 giugno. Durante la Giornata della Marina viene commemorato l'anniversario dell'Azione di Premuda del 10 giugno 1918, quando i motoscafi anti sommergibile 15 e 21, guidati dal capitano di corvetta Luigi Rizzo, attaccarono e affondarono la corazzata nemica Szent Istvan.

Alle celebrazioni parteciperanno anche le Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) dell'Aeronautica Militare Italiana che, a bordo di dieci velivoli Aermacchi MB-339 (9 in formazione e 1 solista), esegue spettacolari e sincronizzate acrobazie colorando il cielo con i colori della bandiera italiana (verde, bianco e rosso).

A che ora è previsto il passaggio delle Frecce Tricolori

Le Frecce sorvoleranno la città in due diversi momenti: la nave Vespucci arriverà in porto alle 8.15 e il primo passaggio dovrebbe essere intorno alle 11, quando Mattarella riceverà il cosiddetto “saluto a voce”. Un altro passaggio dovrebbe avvenire intorno alle 12, in concomitanza con l’inno nazionale.

Il programma dei festeggiamenti per la Giornata della Marina

Di seguito ecco il programma dei festeggiamenti per la Giornata della Marina che si terrà oggi, lunedì 10 giugno, a Genova:

ore 8.15 ingresso di Nave Vespucci nel porto di Genova , presso Ponte Parodi (nave Vespucci sarà accompagnata da altre imbarcazioni a vela della Marina, tra cui Stella Polare, Chaplin, Antares, Aquarius, Gemini, Tarantella, Penelope e da due barche a vela straniere: Capitan Miranda – Marina Militare Uruguay – e dal Shabab Oman II – Marina Militare Oman);

, presso (nave Vespucci sarà accompagnata da altre imbarcazioni a vela della Marina, tra cui Stella Polare, Chaplin, Antares, Aquarius, Gemini, Tarantella, Penelope e da due barche a vela straniere: Capitan Miranda – Marina Militare Uruguay – e dal Shabab Oman II – Marina Militare Oman); ore 9.45 ormeggio in banchina della Nave Amerigo Vespucci, Cerimonia Giornata della Marina Militare e conclusione del Tour Mondiale Vespucci;

in della Nave Amerigo Vespucci, Cerimonia Giornata della Marina Militare e conclusione del Tour Mondiale Vespucci; ore 11.00 rassegna navale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che riceverà il saluto alla voce. Schieramento in mare: nave Trieste, nave Vulcano, nave San Giusto, Nave Morosini, nave Diciotti, Nave Cavour, nave Margottini, nave Chioggia, nave Tedeschi, sommergibile Scirè.

che riceverà il saluto alla voce. Schieramento in mare: nave Trieste, nave Vulcano, nave San Giusto, Nave Morosini, nave Diciotti, Nave Cavour, nave Margottini, nave Chioggia, nave Tedeschi, sommergibile Scirè. A seguire, inizio cerimonia (la cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno ): interverranno il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino; Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano; Ministro della Difesa Guido Crosetto;

(la cerimonia sarà trasmessa ): interverranno il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino; Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano; Ministro della Difesa Guido Crosetto; ore 12.00 consegna onorificenze , a seguire Inno Nazionale.

consegna , a seguire ore 12.30 termine cerimonia a seguire visita a bordo del Vespucci del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

In serata è previsto un concerto musicale, a cura della formazione orchestrale “Meravigliosa”, composta da 250 elementi delle bande delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e dal coro del Teatro dell’Opera “Carlo Felice” di Genova, che si chiuderà con uno spettacolo con i droni: di seguito il programma.

ore 20.30 inizio cerimonia (trasmessa in diretta su Rai Uno fino alle 21:05) “Buon Vento Italia”, conduce Antonella Clerici;

(trasmessa in diretta su Rai Uno fino alle 21:05) “Buon Vento Italia”, conduce Antonella Clerici; ore 21.05 il racconto del Tour Mondiale Vespucci in video e musica a cura della formazione orchestrale “Meravigliosa” conduce Serena Autieri;

in video e musica a cura della formazione orchestrale “Meravigliosa” conduce Serena Autieri; ore 22.15 Drone Show sul Porto di Genova ed esecuzione in anteprima del brano “Meravigliosa”, a cura di Serena Autieri