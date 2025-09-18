Fratelli si picchiano davanti casa della madre, lei denuncia un figlio e gli fa mettere il braccialetto elettronico

Un uomo di 41 anni è stato sottoposto all’obbligo di indossare il braccialetto elettronico per volere della madre, spaventata dalle sue continue richieste di denaro. L’uomo sarebbe anche stato protagonista di una violenta lite con il fratello: i due si sarebbero infatti picchiati davanti casa della mamma.

Due fratelli si sono picchiati davanti alla madre a Nichelino (Torino) e la donna ha chiesto alla giudice che il più piccolo dei suoi figli, 41enne, continuasse a indossare il braccialetto elettronico. "Mi sento più sicura, ho paura che di notte si presenti a casa mia" ha spiegato la donna che l'anno scorso per ben due volte aveva denunciato il figlio minore, imputato in un processo per stalking e lesioni.

Anche il figlio maggiore, classe 1977, aveva sporto denuncia nei confronti del fratello. I due non sarebbero mai andati d'accordo: alle spalle, infatti, hanno un passato di consumo di stupefacenti, alcol e droga. La situazione tra i due è degenerata qualche anno fa, quando il figlio maggiore è tornato a vivere dalla madre dopo essersi separato dall'ex compagna. Secondo l'uomo, questo avrebbe scatenato le gelosie del fratello, che alla notizia avrebbe reagito presentandosi sempre più spesso a casa sua.

"Mio figlio ha iniziato a suonare al citofono anche tre volte a notte per chiedere soldi – ha ricordato la madre davanti al giudice -. Ogni volta voleva 20 euro, io sapevo che li usava per gli stupefacenti. Mi è capitato di vederlo anche sotto effetto di alcol e droghe. Quando sta male cambia, diventa violento. Questa situazione mi ha creato ansia. È arrivato perfino a stendere un asciugamano in strada per dormire fuori da casa mia".

La situazione ha presto stancato il fratello maggiore, che più volte avrebbe consigliato al 41enne di andarsene. La donna, spaventata dalle richieste del figlio, ha sporto una prima denuncia. I problemi però non si sono risolti, perché nell'agosto del 2024 i due fratelli sono arrivati a picchiarsi in strada, sotto casa della mamma.

Per il 41enne è scattato l'obbligo del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla mamma. Davanti al giudice, l'uomo ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di essere in cura in una comunità per risolvere il problema delle dipendenze. Dopo il suo racconto, la donna ha ritirato la denuncia, mentre il fratello l'ha momentaneamente confermata. Il processo in ogni caso va avanti e proseguirà in autunno, quando l'accusa potrà chiedere una condanna per l'imputato.