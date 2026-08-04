“Sono single, ho due figlie e non lavoro da mesi. Ho paura di finire in strada”: la lettera di una madre

Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di un nostro lettore che racconta di essere una mamma single con due figli e che non lavora da diversi mesi: “Ho inviato 40 curriculum, ho fatto solo due colloqui”.

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La redazione di Fanpage.it raccoglie testimonianze e storie di chi intende raccontare una situazione di difficoltà e disagio economico dovuti al caro vita e ai prezzi sempre più alti per sostenere spese di vacanze, affitti, viaggi, spostamenti e altro ancora. Se anche tu hai un caso da segnalare, puoi farlo cliccando su questo link.

In questi giorni stiamo raccontando le storie di quanti si ritrovano ad affrontare le conseguenze del caro vita e si ritrovano costretti a cambiare le loro abitudini, anche se si parla di vacanze estive, a causa dei rincari. Fanpage.it ha ricevuto e pubblicato diverse di queste storie, alcune molto simili tra di loro. Oggi pubblichiamo la lettera di una mamma che ha due figli e non ha lavoro da mesi.

Lettera inviata a Fanpage.it

Gentile redazione di Fanpage.it,

Sono una mamma con due figli uno di 15 e l'altro di 18 che non ha lavoro da diversi mesi, con diritto alla disoccupazione ma è stata sospesa perché secondo l'Inps non hanno versato i contributi le agenzie dove ho lavorato. Lavoro nel settore dello spettacolo, ho certificazione della regione Toscana per social media marketing e Accoglienza turistica.

Ho inviato 40 curriculum in 2 mesi e fatto 2 colloqui. Adesso per campare do una mano a una amica poche volte alla settimana ma senza contratto. L'ultimo lavoro da commessa mi hanno trattato malissimo e all'inizio era senza contratto. Facevano un sacco di soldi in nero e poi se sbagli i conti ti davano della ladra, anche se dopo tutto tornavano i conti.

Mi trovo in una situazione molto difficile visto che sono sola in Italia ed i miei fratelli si prendono cura della mi mamma all'estero. Il mio ex marito non mi aiuta, con i figli è presente, ma mi ha lasciato con un debito che non mi permettere di andare avanti. Inoltre, il mio ex non mi da il mantenimento. Non so veramente cosa fare, devo un sacco di mesi di affitto. Spero di non finire per strada.