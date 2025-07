Fratelli di 13 e 11 anni in vacanza in Spagna annegano in mare: salvato il padre, si era tuffato per aiutarli

Tragedia in Spagna, dove due fratelli inglesi di 11 e 13 anni sono morti annegati nelle acque Salou, popolare località turistica di Tarragona. In salvo il padre che si era tuffato nel tentativo di aiutarli.

Quella che doveva essere una vacanza all'insegna del divertimento si è trasformata in tragedia per una famiglia inglese. Due fratelli di 11 e 13 anni sono morti annegati mentre nuotavano nelle acque di Salou, popolare località turistica nel nord-est della Spagna, a Tarragona. Il padre, disperato, si è gettato in mare ma i suoi tentativi di salvarli sono risultati vani.

È successo a Platja Llarga, accanto all'Hotel Negresco, poco prima delle 21:00 di martedì. Sebbene tutti e tre fossero vivi quando sono stati portati a riva, i soccorritori, tra cui polizia e vigili del fuoco, non sono riusciti a rianimare i due ragazzi. Secondo quanto ricostruito finora, i due fratelli stavano nuotando in una zona rocciosa a circa 100 metri dalla spiaggia, ma il mare mosso ha impedito loro di tornare a riva. Il padre dei ragazzi ha tentato di salvarli, prima di trovarsi a sua volta in difficoltà.

L'identità delle vittime deve ancora essere resa nota. Un portavoce del Ministero degli Esteri del Commonwealth e del Regno Unito ha dichiarato: "Stiamo supportando la famiglia di due bambini britannici deceduti in Spagna e siamo in contatto con le autorità locali".

La tragedia è avvenuta poche ore dopo che un turista tedesco di 54 anni è annegato nelle vicinanze, sulla spiaggia di Cambrils. Oliver Klein, sindaco della cittadina, si è detto "profondamente addolorato per la perdita di vite umane sulle nostre coste", aggiungendo che le spiagge sono tuttavia sicure e ben sorvegliate. "Detto questo, desidero fare appello alla responsabilità dei bagnanti. È essenziale prestare attenzione alle bandiere e ai consigli dei bagnini. Le bandiere non sono solo un avvertimento, servono a salvare vite umane", ha aggiunto Klein. La polizia locale ha infatti dichiarato che le condizioni del mare erano agitate e che sulla spiaggia è stata esposta bandiera gialla per tutto il giorno, il che significa che la balneazione è consentita ma si consiglia cautela.