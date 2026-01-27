Frana Niscemi, allargata la fascia rossa: “Case destinate a crollare nel raggio di 50-70 metri”, gli aggiornamenti

La frana a Niscemi

La frana di Niscemi, iniziata nel pomeriggio di domenica 25 gennaio nel quartiere Sante Croci, non sembra arrestarsi come si vede dalle immagini dall'alto. Ieri la frana si è allargata ulteriormente raggiungendo i 4 km di larghezza per un'altezza che in alcuni punti ha toccato i 55 metri, facendo scattare nuove evacuazioni. Sul posto stanno operando decine di uomini della protezione civile che stanno monitorando momento per momento i movimenti del terreno e assistendo gli evacuati. “È un momento drammatico. Siamo tutti provati" nelle parole e nelle espressioni del sindaco di Niscemi si evince tutta la paura e la frustrazione di una intera comunità di fronte una frana dalle enormi proporzioni che sta letteralmente inghiottendo la cittadina siciliana in provincia di Caltanissetta. Come ha confermato anche la Protezione civile, le case nei pressi della linea di frana sono destinate a crollare senza alcuna possibilità di recuperarle. Una situazione di pericolo imminente che ha spinto le autorità ad allargare la fascia rossa da 100 metri a 150 metri con nuove evacuazioni che hanno portato a 1500 gli sfollati.

“Dopo meno di 24 ore dalla prima rana, alle 10 di lunedì 26 gennaio si è verificato un ulteriore forte scivolamento a valle con aumento delle altezze delle pareti verticali da 7-15 m a 50-55 metri” ha fatto sapere il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, rivelando la terribile notizia per i residenti: “Le Case rimaste sospese sono inevitabilmente condannate al crollo così come quelle più vicine alla linea sommitale di frana”.

La fascia di zona rossa della frana di Niscemi

“Il meccanismo non è ancora chiaro ma è una frana molto imponente con due archi di oltre 4 km con sprofondamenti e pareti verticali fino a 50-55 metri, un fenomeno che non ha precedenti in Sicilia e forse nemmeno in Italia. Tutte le case nel raggio di 50-70 metri crolleranno inevitabilmente” ha ribadito Cocina, aggiungendo: “Probabilmente gran parte di queste case non potrà essere più recuperate e bisognerà pensare a reperire nuovi alloggi”.

Per questo il sindaco ha evacuato altre 300-500 persone residenti nella zona rossa e gli evacuati sono aumentati a 1500. Il comune ha allestito con la protezione civile la palestra comunale ma molti stanno trovando alloggio in seconde case o da amici. “È una frana drammatica, per fortuna non si sono registrati feriti ma solo danni a case ma non voglio che qualcuno prenda sottogamba questo evento. State a casa" ha dichiarato il primo cittadino rivolgendosi agli abitanti del comune colpito dalla frana.

“È un momento drammatico. Siamo tutti provati, è una ulteriore ferita grave che la nostra città subisce e con cui faremo i conti anche nei prossimi mesi e anni. Faremo di tutto intanto per mettere in sicurezza il territorio ma state a casa e seguite le indicazioni. Le scuole resteranno chiuse. Vi invito a non superare il limite della zona transennata. Faremo di tutto per risolvere il problema” ha concluso il Sindaco.