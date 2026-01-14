Foto e video pedopornografici su pc e telefoni, arrestato babysitter 27enne: tra le vittime bimbi di 5 anni

Arrestato babysitter padovano di 27 anni: in casa deteneva centinaia di foto e video pedopornografici, anche autoprodotti. Tra le vittime bimbi di 5 anni. Sequestrati computer e telefoni, indagini in corso.

Aveva centinaia di foto e video pedopornografici archiviati in computer e cellulari, foto e video anche autoprodotte con vittime bambini di 5 anni. Per questo è stato arrestato un ragazzo padovano di 27 anni che lavorava come babysitter.

Il materiale in possesso del giovane è stato trovato nella sua abitazione. L'arresto è avvenuto dopo che la Procura di Venezia aveva incaricato la squadra Mobile di Padova di compiere una perquisizione domiciliare in merito ad un'indagine su una presunta violenza sessuale ai danni di un minore.

Nella casa del giovane gli agenti hanno sequestrato due telefoni cellulari e due personal computer in suo possesso. Già le prime analisi sui dispositivi hanno permesso di rinvenire migliaia di foto e video a contenuto pedopornografico.

Secondo quanto è stato riportato dai quotidiani locali, parte dei file analizzati sono stati presumibilmente scaricati dalla rete Internet nei mesi scorsi, ma diverse centinaia di foto e video sono apparsi autoprodotti dall'indagato, con gli stessi dispositivi sequestrati.

Nella maggior parte di queste foto e filmati proprio il giovane viene ripreso mentre compie atti sessuali espliciti con bambini anche di 5/6 anni. Il materiale risalirebbe non solo ai giorni immediatamente precedenti la perquisizione, ma anche ad alcuni anni prima.

Infatti, a quanto si apprende, si presume che i file fossero in suo possesso almeno dal 2019, da quando avrebbe iniziato la sua attività di babysitter occasionale che promuoveva attraverso annunci su internet e sui giornali.

Il 27enne è ora in carcere, in attesa del giudizio di convalida e dell'emissione di un'eventuale misura cautelare. Le indagini della Polizia di Stato si concentreranno nelle prossime settimane sull'ulteriore analisi dei dispositivi sequestrati e sull'identificazione delle numerosissime piccole vittime.