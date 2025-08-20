Attualità
Forti temporali a Enna, disperso Matteo Ciurca: è caduto nel torrente con l’auto, trovato solo il suo cellulare

Nella provincia di Enna si cerca il 40enne Matteo Ciurca di 40 anni. A causa delle forti piogge è finito con l’auto nel torrente Crisa a Leonforte. I soccorritori al momento hanno solo trovato il suo cellulare.
A cura di Giorgia Venturini
La Sicilia è stata colpita da forti temporali. Tra le zone con più disagi c'è la provincia di Enna. Qui purtroppo da ieri è disperso Matteo Ciurca di 40 anni. Stando alle prime informazioni, sarebbe finito con l'auto nel torrente Crisa a Leonforte. I soccorritori al momento hanno solo trovato il suo cellulare. La speranza è di trovarlo vivo ai lati del torrente.

Le forti piogge avrebbero ingrossato in poco tempo il corso d'acqua travolgendo una stradina perpendicolare alla strada provinciale 39. L'auto del 40enne è stata trascinata via all'improvviso. Non solo la sua macchina. Un altro veicolo infatti era finito nel torrente: chi c'era all'interno, ovvero due persone, sarebbero riusciti a salvarsi arrampicandosi sul tetto della loro auto. Infine sono stati salvati dai vigili del fuoco arrivati sul posto in poco tempo.

Oggi mercoledì 20 agosto continuano le piogge. In gran parte dell'Italia è allerta meteo. La protezione civile ha dichiarato allerta meteo arancione per rischio temporali sui settori della Liguria e della Lombardia. Mentre allerta meteo gialla su Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, ancora Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto, tra rischio temporali, idrogelogico e idraulico.

Le piogge intense sono previste soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove ci sarà per tutta la giornata anche un abbassamento delle temperature, anche se al Sud si continueranno a toccare punte di 35/36 gradi.

