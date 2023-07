Formiche su anziana ricoverata al pronto soccorso dell’Inrca di Ancona: indagano i carabinieri A notare la presenza degli insetti è stata una badante, che aveva appena abbassato il lenzuolo. La donna avrebbe successivamente fotografato le condizioni dell’anziana e informato i familiari, che si sono rivolti ai carabinieri.

A cura di Davide Falcioni

Una donna di 88 anni trasportata al punto di primo intervento dell'Inrca di Ancona è stata trovata con addosso delle formiche. Gli insetti sono stati notati dopo due notti in osservazione e a scoprirli è stata una badante, che aveva appena abbassato il lenzuolo. La donna avrebbe successivamente fotografato le condizioni dell'anziana e informato i familiari, che si sono rivolti ai carabinieri. C'è già stato un controllo del Nas e la direzione dell'istituto ha avviato un'indagine interna: "C'era una sola formica, non sappiamo come sia finita lì". L'88enne, che era malata terminale, nel frattempo è morta.

I fatti si sono verificati nella prima metà di luglio e sulla vicenda gli inquirenti ipotizzano il reato di abbandono di persona incapace. La denuncia dei familiari è stata sporta dopo il 12 luglio, giorno del decesso della donna, che era arrivata due giorni prima in condizioni già critiche ed era stata posta in osservazione in una stanza del primo intervento al piano terra della struttura sanitaria.

Fino alla sera dell'11 luglio ad assistere l'88enne era stata sua figlia, mentre la mattina seguente era arrivata la badante, che ha notato le formiche. Quella mattina era in turno anche il primario Antonio Cherubini, subito informato del problema. "Non sono autorizzato a rilasciare nessuna dichiarazione – dice il medico all'ANSA -, c'è una indagine in corso e servirà a fare luce su tutto. I pazienti da noi vengono tutti seguiti, dall'inizio alla fine, non abbandoniamo nessuno, siamo sereni e confidiamo nelle indagini". Secondo il direttore medico di presidio, Riccardo Luzi, era presente "una sola formica accertata dal personale oss che era lì presente, non sappiamo come sia finita lì, ma per ipotesi potrebbe esserci anche stata trasportata dall'esterno".