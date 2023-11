Forlì, molesta una studentessa di 15 anni sul bus: arrestato un 63enne Un commerciante di 63 anni originario del Congo ma da tempo residente in Romagna è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia con l’accusa di avere abusato di una studentessa 15enne sull’autobus della linea Forlì-Ravenna.

Un commerciante di 63 anni di origini congolesi ma residente a Forlì (Forlì-Cesena), è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia con l'accusa di avere abusato di una studentessa 15enne sull'autobus della linea Forlì-Ravenna. L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Corrado Schiaretti su richiesta della Pm Lucrezia Ciriello.

Venerdì scorso, durante l'interrogatorio di garanzia, alla presenza del suo avvocato Filippo Raffaelli, l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Stando a quanto accertato dagli agenti della squadra mobile di Ravenna il fatto risale al pomeriggio del 16 settembre scorso, quando il 63enne aveva approcciato la ragazzina in una fermata di Forlì in attesa di rincasare a Ravenna seguendola sul bus e molestandola. Subito dopo la ragazza ha chiesto aiuto ad un amico che è andato a prenderla. Un paio di giorni dopo la madre è andata in Questura a Ravenna a denunciare il fatto. Il 63enne deve rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età.

L'uomo è stato identificato grazie alla prontezza e all'astuzia dell'adolescente. Come ricostruito dal Resto del Carlino dopo essere stata molestata a bordo dell'autobus, infatti, la quindicenne ha scambiato il suo numero di telefono con quell’uomo consentendo ai poliziotti di rintracciarlo con una certa facilità. Le indagini hanno confermato in toto la versione della vittima: dopo averla seguita sul bus il 63enne le aveva offerto di fumare uno spinello, poi si era fatto sotto con proposte esplicite partendo dalla situazione delle adolescenti nel suo Paese: "Sono già sposate, hanno già dei figli, fanno già l’amore". Poi aveva proseguito con domande intime e altri riferimenti sessuali espliciti con invito ad andare a casa da lui.