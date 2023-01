Forlì-Cesena, sveglia con il terremoto: nuova forte scossa di magnitudo 4.1 all’alba Trema ancora la terra in Romagna e in particolare la zona del Cesenate tra Gambettola e Cesenatico. Un’altra forte scossa dopo quella di due giorni, sempre di magnitudo 4.1, fa alle 11.45.

La terra torna a tremare nel Cesenate. Una scossa di terremoto si è verificata intorno alle 6:32 in località Gambettola, in provincia di Forlì Cesena. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'INGV a una profondità di 18 chilometri. L'intensità è stata di 4.1 Richter, con ipocentro a 18 chilometri di profondità. La stessa di giovedì.

Successivamente, sono state registrate altre due lievi scosse nella vicina Cesenatico. Come riporta riporta l'Ingv, alle 6.38 e alle 6.46, i sismografi hanno segnato due scosse di magnitudo 2.2. Le zone vicine più all’epicentro sono Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone.

Protezione Civile: “Non risultano danni o feriti”

"Dalle prime verifiche effettuate l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose", riferisce la Protezione Civile dopo che la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.

Scuole chiuse a Gambettola, chiuse a Cesenatico

"Al momento non risultano segnalazioni di danni di alcun genere”. È quanto scrive sul suo profilo Facebook, il sindaco della vicina Cesenatico, Matteo Gozzoli. “Questa mattina alle 6:32 – osserva – ci siamo svegliati tutti con una nuova scossa di terremoto di intensità 4.1, la stessa di giovedì che non aveva provocato danni. Le scuole rimarranno aperte, stiamo organizzando nuovi controlli a titolo precauzionale in tutti gli edifici scolastici e pubblici con i nostri tecnici. Al momento – conclude – non risultano segnalazioni di danni di alcun genere”.

Alla luce della scossa di terremoto, registrata a Gambettola, nel Cesenate, "stiamo facendo tutte le verifiche sugli edifici, comunque in via precauzionale oggi le scuole rimangono chiuse". È quanto scrive, sulla sua pagina Facebook, la sindaca della cittadina romagnola, Letizia Bisacchi. "Si comunica – si legge nel post – la decisione della chiusura di tutte le scuole nel Comune di Gambettola, in via precauzionale, a seguito della forte scossa verificatasi in mattinata di magnitudo 4.1. Nel frattempo – è la chiosa -si terranno le verifiche del caso".

La linea ferroviaria Bologna-Ancona è stata sospesa tra Villa Selva e Rimini dalle 6:45 in via precauzionale per verifiche tecniche.

Lo sciame sismico in Romagna

Quella di stamattina è solo l’ultima di una serie di scosse avvenute tutte nella zona del Cesenate. Lo scorso 26 gennaio alle 11.45 con epicentro Cesenatico si era registrata la scossa più forte, anche il quel caso di magnitudo 4.1 a margine di una serie di terremoti di lieve entità che andavano avanti da giorni.