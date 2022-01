Follonica, si reca all’Agenzia delle Entrate di Grosseto e poi scompare: si cerca Riccardo Bertocci Scomparso da mercoledì 26 gennaio Riccardo Bertocci, commercialista di Follonica che nel giorno della sua scomparsa si era recato allo sportello dell’Agenzia delle Entrate di Grosseto. La sua auto è stata ritrovata aperta presso la stazione ferroviaria.

A cura di Gabriella Mazzeo

Da mercoledì 26 gennaio è scomparso Riccardo Bertocci, consulente del lavoro di Follonica. L'uomo è stato visto l'ultima volta alle 13.30 presso uno sportello dell'Agenzia delle entrate di Grosseto. A lanciare l'allarme è stata la moglie che non lo ha visto rientrare a casa. La donna ha chiamato entrambi i cellulari del marito e tutti e due risultavano spenti. Sono iniziate subito le ricerche da parte delle forze dell'ordine. Un appello è stato lanciato anche dalla trasmissione di Rai Tre "Chi l'ha visto?" condotta da Federica Sciarelli.

Il consulente del lavoro ha lasciato il suo studio in piazza don Ugo Salti a metà mattinata per raggiungere lo sportello dell'Agenzia delle Entrate. L'impiegato che lo ha ricevuto ha detto che l'incontro si è svolto regolarmente e che poi il 60enne è uscito per tornare a casa. La moglie, che lavora nello stesso studio, ha provato a contattarlo al telefono senza ricevere risposta. L'auto di Bertocci è stata ritrovata poco dopo nel parcheggio della stazione ferroviaria di Grosseto, aperta e con le chiavi ancora inserite. Del commercialista, però, nessuna traccia.

Il 60enne è alto 1,85, ha capelli grigi e occhi castani. Molto conosciuto a Follonica per la sua attività professionale, è noto anche per le diverse iniziative da lui promosse a partire dagli spettacoli scolastici ai tempi del liceo fino alla passione per il rallysmo. Da qualche anno è presidente della sezione locale dell'Unvs, Unione Nazionale Veterani dello Sport. All'interno della vettura non sono stati ritrovati biglietti o indizi che possano far pensare a un allontanamento.

Leggi anche Follia di Capodanno ad Andria, ragazzi fanno esplodere cassonetto degli indumenti usati

Le ricerche sono attualmente in corso. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere del parcheggio della stazione ferroviaria, lì dove è stata ritrovata la sua vettura. Chi lo conosce parla di una persona apparentemente tranquilla e sempre amichevole. Chiunque avesse informazioni può contattare la locale stazione dei carabinieri di Follonica