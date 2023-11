Foggia, un ingegnere evade al fisco oltre 700mila euro di ricavi Il contribuente è stato individuato a seguito della constatazione, da parte degli investigatori, di alcuni elementi di anomalia nelle dichiarazioni dei redditi presentate.

A cura di Davide Falcioni

Un ingegnere foggiano è stato segnalato all'Agenzia delle Entrate per aver nascosto al Fisco ricavi per 700mila euro, come constatato a seguito di un controllo fiscale condotto dagli uomini delle Fiamme Gialle. I finanzieri, all’esito di specifiche analisi di rischio ed attraverso la consultazione delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, hanno individuato il professionista che svolge attività di progettazione e consulenza tecnica.

Il contribuente è stato individuato a seguito della constatazione, da parte degli investigatori, di alcuni elementi di anomalia nelle dichiarazioni dei redditi presentate. Dopo gli approfondimenti condotti dai finanzieri, anche attraverso l’incrocio dei dati dichiarati con quelli risultanti nei documenti contabili ed extracontabili acquisiti in sede ispettiva, nonché tramite l’esecuzione di accertamenti bancari, è emersa l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di compensi per oltre 700mila euro e violazioni all’Iva per oltre 150mila euro negli anni dal 2017 al 2023.

L'evasione fiscale in Italia tra gennaio 2022 e maggio 2023

Secondo quanto emerso dal bilancio operativo della Guardia di Finanza relativo al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023, diffuso lo scorso giugno in occasione del 249esimo anniversario della fondazione del Corpo, "sono stati sequestrati crediti inesistenti per un ammontare di circa 5,4 miliardi di euro. Sono stati individuati 8.924 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico), e 45.041 lavoratori in ‘nero' o irregolari. Scoperti, inoltre, 1.246 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine. I denunciati per reati tributari sono 19.712, di cui 438 arrestati. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di 4,8 miliardi".