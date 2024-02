Foggia, scontro frontale tra due auto, muore studentessa di 20 anni La vittima era a bordo della sua Citroen C3 quando si è scontrata frontalmente con un’altra vettura proveniente dal senso opposto di marcia, a bordo del quale è rimasto ferito il conducente 59enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Maria Letizia Micco, una ragazza di vent'anni di Sant'Angelo a Cupolo, nel Beneventano, è morta due giorni fa a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 17. La giovane è deceduta nell'impatto frontale tra due auto, avvenuto all'altezza di Volturino (Foggia). La vittima era a bordo della sua Citroen C3 quando si è scontrata frontalmente con un'altra vettura proveniente dal senso opposto di marcia, a bordo del quale è rimasto ferito il conducente 59enne.

A nulla sono serviti gli sforzi dei rianimatori dell'elisoccorso giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Lucera e agli operatori sanitari della rete emergenza-urgenza del 118. Al loro arrivo il cuore della ragazza aveva già smesso di battere. I rilievi del sinistro sono affidati alla polizia stradale.

Il messaggio di cordoglio dell'Università

Sembra che la ventenne stesse rientrando da Campobasso, dove si era recata per incontrare il fidanzato. Frequentava il secondo anno della facoltà di Scienze della Formazione presso l'Università degli Studi del Molise. Lascia i genitori e una sorella. "Ci stringiamo con dolore e commozione, attorno alla sua famiglia – ha scritto una nota UniMol -. Siamo vicini alle colleghe e ai colleghi di corso e ai docenti che l'hanno conosciuta e apprezzata il suo impegno negli studi e la sua dedizione agli altri. Maria Letizia in questo ateneo aveva avviato anche l’esperienza di tutor alla pari. In questo momento di così profonda tristezza, che coinvolge tutti, alla famiglia Micco le più sentite condoglianze del Rettore, della Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, del Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, del Direttore Generale e dell’intera comunità UniMol".