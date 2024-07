Foggia, sorprende ladro nel negozio di bigiotteria: commerciante lo insegue ma si accascia e muore

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Tragedia nel Foggiano dove un commerciante di 48 anni è morto mentre cercava di inseguire un ladro che aveva sorpreso nel suo negozio di bigiotteria. La tragedia nella tarda mattinata di oggi, domenica 14 luglio, a Manfredonia, in provincia di Foggia. La vittima del tragico evento è Afzal Muhammad, un commerciante di nazionalità pakistana che da tempo si era trasferito in Puglia dove aveva deciso di aprire un piccolo negozio di bigiotteria e cover per telefoni cellulari.

La tragedia si è consumata proprio mentre l'uomo era al lavoro come sempre nel suo negozio. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto in base al racconto dei testimoni presenti al fatto, era verso mezzogiorno quando il 48enne avrebbe sorpreso un giovane che rubava alcuni oggetti nel suo negozio. Stando alle testimonianze di alcuni suoi parenti, presenti al fatto, il ladro si sarebbe dato alla fuga con la merce una volta vistosi scoperto. A questo punto il commerciante si sarebbe lanciato all'inseguimento del malvivente ma poco dopo si è accasciato al suolo per un malore.

Per il 48enne inutili i successivi soccorsi medici da parte del personale del 118, allertato da passanti e amici. I sanitari hanno provato a lungo a rianimarlo ma si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso poco dopo. Sul luogo dell'accaduto poco dopo sono accorsi anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri. Le forze dell'ordine hanno poi rinvenuto la merce rubata in una fontana poco distante dal luogo in cui si è accasciato il commerciante.

Il ladro invece si è dato alla fuga ma potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona i cui video sono ora al vaglio degli inquirenti. La tragedia ha sconvolto i parenti dell'uomo e la comunità pakistana che è accorsa sul posto. A loro è stata espressa vicinanza da parte del sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che è intervenuto sul posto.