in foto: Immagine di archivio

Una persona deceduta e altre quattro rimaste ferite, è il tragico bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nelle scorse ore tra le strade di Foggia, in Puglia. La tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri, lunedì 6 gennaio, lungo la circonvallazione cittadina. A perdere la vita un automobilista di 62 anni, Michele D'Ardes, deceduto sul colpo a seguito dello spaventoso impatto. L’uomo viaggiava da solo al volante della sua vettura, una Renault Capture, quanto all’altezza di via Napoli, per motivi ancora tutti da accertare, ha improvvisamente sbandato colpendo prima un’altra vettura su cui viaggiava una intera famiglia e poi è finito fuori strada. Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo.

A seguito dell’incidente, infatti, l’auto è finita in una cunetta nella parte opposta della carreggiata ed è andata completamente distrutta. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi medici del 118 e dei vigili del fuoco, per il sessantaduenne non c’è stato nulla da fare. Quando i pompieri lo hanno estratto dalle lamiere contorte della sua vettura e affidato alle cure mediche, per lui era ormai troppo tardi. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto. Soccorsi e trasportati in ospedale invece i componenti di una intera famiglia composta da quattro persone che viaggiava sull’altra vettura coinvolta nell’incidente stradale, una Volkswagen Golf. Padre, madre e due figli sono rimasti tutti feriti ma fortunatamente non in maniera grave.