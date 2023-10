Foggia, 40enne ucciso in strada in un agguato: aveva precedenti per droga La vittima è Alessandro Ronzullo, noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali per droga. L’uomo, residente a San Severo di Puglia, è stato assassinato in via Lucera, alla periferia di San Ferdinando.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Un 40enne di San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, è stato ucciso ieri sera a Foggia a colpi d'arma da fuoco. La Polizia di Stato, che indaga sulla vicenda, è stata informata dal pronto soccorso dove la vittima è stata accompagnata da uno sconosciuto in condizioni gravissime e dove è deceduta poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

La vittima è Alessandro Ronzullo, noto alle forze dell'ordine e con precedenti penali per droga. L'uomo, residente a San Severo di Puglia, è stato assassinato in via Lucera, alla periferia di San Ferdinando; il quarantenne è morto nella tarda serata di ieri, in ospedale, dove è giunto accompagnato da due sconosciuti che sono stati sentiti dalla polizia per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.

Ancora da accertare con esattezza il luogo esatto dove è avvenuto l'agguato. A dare l'allarme sarebbero stati proprio i medici del policlinico quando la vittima è arrivata al pronto soccorso. Ronzullo era un personaggio noto alle forze dell'ordine con precedenti per droga. Il 22 novembre del 2016 era stato arrestato all'altezza dello svincolo autostradale Vasto Nord perché trovato in possesso di un chilo di cocaina. La droga era nascosta nella ruota di scorta dell'automobile. Nel 2018 Ronzullo fu coinvolto in una maxi operazione dei carabinieri di Chieti, in Abruzzo, che sgominò una banda dedita allo spaccio di droga. Nel luglio del 2023 Ronzullo venne coinvolto nell'operazione antidroga denominata "Radar" e fu arrestato con altre cinque persone: dopo qualche giorno fu rimesso in libertà.