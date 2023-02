Fiumi di droga all’ombra della mafia a Catania, Maxi blitz con decine di sequestri e arresti in Sicilia I finanzieri hanno eseguito 21 ordinanze restrittive nei confronti di altrettanti soggetti accusati a vario titolo di aver fatto parte di una vasta rete che avrebbe riversato fiumi di droga nelle strade siciliane all’ombra della mafia.

Un maxi blitz antidroga è in corso dalle prime ore di oggi in varie province della Sicilia con decine di sequestri e arresti volti a smantellare un vasta rete di commercio e spaccio di sostanze stupefacenti all’ombra della mafia catanese. L’operazione, nome in codice "Slot Machine", è scattata nelle prime ore di mercoledì 8 febbraio e ha visto impegnati oltre 140 uomini della Guardia di finanza tra Catania Palermo, Trapani e Siracusa.

I finanzieri hanno eseguito 21 ordinanze restrittive nei confronti di altrettanti soggetti accusati a vario titolo di aver fatto parte di una vasta rete che avrebbe riversato fiumi di droga nelle strade siciliane all'ombra della mafia che avrebbe gestito rifornimenti e spaccio ma anche reinvestito i proventi del commercio illecito attraverso il riciclaggio.

L’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della procura etnea, ipotizza per gli indagati le accuse, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico organizzato di sostanze stupefacenti, aggravato dall'avere agito con metodo mafioso, detenzione e commercio di stupefacenti, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti nonché trasferimento fraudolento di valori e detenzione di munizioni.

Nell’ambito delle indagini, condotte da militari del Comando provinciale della Guardai di Finanza di Catania, sequestrati anche 435 chili di stupefacente e undicimila piante di cannabis. Per i sequestri e gli arresti in azione anche i militari dello Servizio centrale investigazione sulla criminalità organizzata, dei Comandi di Palermo, Trapani e Siracusa, della Sezione aerea del Reparto Aeronavale di Palermo e delle unità cinofile antidroga e antivaluta e di quelle Antiterrorismo-Pronto Impiego in servizio nella provincia etnea.