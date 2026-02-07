Fischi per JD Vance e Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, Trump: “Mi sorprende”

Il vicepresidente USA JD Vance è stato fischiato ieri a San Siro durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, non appena è stato inquadrato sul maxi schermo al passaggio della delegazione americana. Stessa accoglienza anche per Israele.

Lo stadio San Siro di Milano, dove ieri sera si è tenuta la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, sembra non aver gradito la presenza del vicepresidente USA JD Vance, che è stato fischiato quando è stato immortalato dalle telecamere in tribuna d'onore ed è finito sul maxischermo insieme alla moglie Usha al passaggio della numerosissima delegazione americana.

Come riporta il quotidiano inglese The Guardian, inizialmente i telespettatori negli Stati Uniti, che stavano guardando lo show, non se ne sono nemmeno accorti dei fischi riservati dal pubblico di San Siro al loro vicepresidente perché la NBC, l'emittente che segue i Giochi invernali, non ha fatto sentire nulla, né il momento è stato in qualche modo commentato dai giornalisti in onda. Ciò non ha, però, impedito che il filmato circolasse e venisse condiviso sui social media negli States.

Anche Donald Trump è intervenuto su quanto successo. Rispondendo alla domanda di una giornalista sui fischi a Vance, ha risposto: "È un fatto che mi sorprende perché lui piace alla gente. Beh, voglio dire, è in un paese straniero, per essere onesti, ma non viene fischiato qui da noi", si è limitato a dire il tycoon.

La fredda accoglienza riservata a Vance in realtà non è stata una sorpresa. Prima ancora che allo stadio, il vicepresidente Usa era stato criticato durante il corteo di venerdì mattina contro la presenza a Milano dell’Ice, la polizia anti-immigrazione americana finita al centro delle polemiche per i metodi brutali con cui conduce le deportazioni di migranti irregolari e dopo gli ultimi fatti di Minneapolis. E nei giorni scorsi si era parlato di Vance anche a proposito anche dell'assenza di Emmanuel Macron, che non avrebbe voluto sedere proprio accanto al numero 2 di Trump. Notizia ovviamente immediatamente smentita.

Anche Israele è stata fischiata dal pubblico della Cerimonia inaugurale: la delegazione israeliana composta da quattro persone, sventolando la bandiera nazionale e sorridendo, ha fatto il suo ingresso nello stadio San Siro tra i fischi rapidamente coperti dalla colonna sonora ad alto volume. Più calorosa l'accoglienza per l'Ucraina.