Firenze, treno investe persona alla stazione di Lastra a Signa: traffico ferroviario in tilt L'investimento, avvenuto intorno alle ore 4:50 di venerdì, ha mandato in tilt il traffico ferroviario sulle linee Firenze-Siena e Firenze-Livorno con treni cancellati e pesanti ripercussioni su tutta la tratta.

A cura di Antonio Palma

Traffico ferroviario sospeso oggi sulle Linee Firenze-Siena e Firenze-Livorno dopo che una persona è stata investita da un treno nelle prime ore di venerdì nei pressi della stazione di Lastra a Signa, nella città metropolitana di Firenze. La tragedia si è consumata nelle prime ore di oggi 20 settembre, prima dell'alba, quando un treno merci ha investito in pieno una persona che si trovava sui binari a una dozzina di chilometri a est di Firenze.

L'investimento, avvenuto intorno alle ore 4:50, ha mandato in tilt il traffico ferroviario in zona con pesanti ripercussioni su tutta la tratta interessata. Molti i treni regionali cancellati o in pesantissimo ritardo a causa dei percorsi modificati. Nessun treno ferma a Lastra a Signa. Al momento la dinamica dei fatti non è stata ancora accertata e non sono state rese note le generalità della persona investita. Sul posto sono intervenute sia le forze dell'ordine sia i sanitari inviati dal 118 ma anche l'autorità giudiziaria per le indagini del caso egli accertamenti previsti dalla legge.

Proprio per consentire i soccorsi e i successivi rilievi sul luogo dell'incidente, la circolazione ferroviaria dei treni è stata sospesa. Trenitalia fa sapere che"Sulle Linee Firenze-Siena e Firenze-Livorno la circolazione è ancora sospesa a Lastra a Signa per l'investimento di una persona. In corso gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni".

Rfi invece fa sapere che "Dalle ore 5:40 sulla linea Firenze – Pisa, la circolazione ferroviaria è riprogrammata in prossimità di Lastra a Signa per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. I treni non effettuano la fermata per servizio viaggiatori a Lastra a Signa".