Parigi, bomba della Seconda Guerra Mondiale sui binari: disagi e traffico in tilt per i treni a Gare du Nord Europa del Nord paralizzata dopo che nella notte una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata vicino ai binari della stazione di Gare du Nord a Parigi, la più trafficata d'Europa: treni Eurostar fermi per tutto il giorno, traffico in tilt.

A cura di Ida Artiaco

Giornata di passione per la stazione ferroviaria più trafficata d'Europa: stop ai treni e disagi che dureranno tutto il giorno a Gare du Nord a Parigi a causa del ritrovamento sui binari di una bomba della Seconda Guerra Mondiale inesplosa.

Il traffico ferroviario, interrotto questa mattina dopo il rinvenimento dell'ordigno, resterà "fortemente perturbato per tutto il giorno": è quanto annuncia il ministro francese dei Trasporti, Philippe Tabarot, intervistato da Sud Radio. Tabarot ha anche aggiunto di sperare in una ripresa del traffico, "benché a rilento, dal pomeriggio".

Il ministro ha invitato i viaggiatori coinvolti a non andare in stazione e a "rinviare il viaggio". Annullati, oltre ai collegamenti nazionali, anche i treni Eurostar in arrivo e in partenza dalla Gare du Nord, in particolare da e per Londra. I treni da Bruxelles a Marne La Vallée, da Londra a Bruxelles e da Londra ad Amsterdam funzionano invece tutti normalmente. Sempre Eurostar ha affermato che i passeggeri interessati possono cambiare gratuitamente il loro biglietto per viaggiare in un orario o una data diversi nella stessa classe di viaggio.I collegamenti regionali non verranno ripristinati prima del pomeriggio.

La bomba è stata trovata vicino ai binari nella zona di Saint-Denis durante alcuni lavori notturni, intorno alle 4 di questa mattina. Esperti di disinnesco di questo genere di ordigni sono stati inviati sul posto e l'operazione è ancora in corso. Gare du Nord è la stazione ferroviaria più trafficata d'Europa e serve 214 milioni di passeggeri all'anno, secondo Eurostar. Bombe risalenti alla Prima e alla Seconda guerra Mondiale vengono regolarmente scoperte in Francia, ma molto raramente in una zona così densamente popolata.