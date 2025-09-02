Firenze, studentessa denuncia: “Violentata nel bagno di servizio di un locale da un dipendente”

Una studentessa di 25 anni ha denunciato uno stupro avvenuto a marzo in un locale del centro di Firenze. Aveva chiesto a un membro dello staff di poter utilizzare il bagno riservato ai dipendenti, vista la lunga coda per quello dei clienti.

Dopo mesi di silenzio, una studentessa italiana di 25 anni ha denunciato alla Questura di Firenze una violenza sessuale subita lo scorso marzo.

Stando a quanto raccontato dalla ragazza, la violenza sarebbe avvenuta in un locale del centro storico fiorentino. “Mi ha violentata nel bagno del locale”, queste le parole usate dalla giovane per formalizzare le accuse, come riporta il quotidiano La Nazione. Stava trascorrendo una serata in compagnia di amici in un locale del centro storico, quando avrebbe chiesto a un membro dello staff di poter utilizzare il bagno riservato ai dipendenti, vista la lunga coda per quello dei clienti. Ed è proprio in quel bagno – secondo quanto dichiarato dalla giovane agli inquirenti –, dove sarebbe stata condotta dal dipendente, un italiano di 30 anni, che l’uomo l’avrebbe aggredita.

Una denuncia inequivocabile, per cui gli investigatori dovranno fare maggiore chiarezza sullo svolgimento della serata. L’unico elemento certo è che entrambi, quella notte, avevano assunto alcolici. Nei giorni successivi, la giovane non avrebbe raccontato a nessuno della violenza subita. Dopo qualche tempo, avrebbe iniziato a confidare ad alcuni amici dei dettagli inquietanti di quella serata. Solo successivamente, anche grazie al loro incoraggiamento, la ragazza si sarebbe decisa a sporgere denuncia.

Dopo la denuncia, sono iniziati tutti gli accertamenti del caso per cercare di ricostruire l’intera serata. L’indagine è stata affidata alla squadra mobile della Questura di Firenze.