Firenze, stop ai treni per i lavori al cavalcavia di Ponte al Pino: quando e come cambia la circolazione

Per ventiquattro ore l’Italia ferroviaria sarà di fatto divisa in due. A Firenze, i lavori al cavalcavia di Ponte al Pino imporranno lo stop totale alla circolazione dei treni sulla direttrice nord-sud tra le 15 di sabato 24 gennaio e le 15 di domenica 25 gennaio, nel tratto compreso tra Campo di Marte e Rifredi. Una chiusura necessaria per consentire a Rfi di avviare una fase centrale dell’intervento di demolizione e ricostruzione del ponte, che resterà interdetto completamente, pedoni compresi.

Durante l’interruzione non saranno possibili collegamenti ferroviari diretti tra Nord e Sud Italia. Tutti i treni dell’Alta Velocità subiranno variazioni di percorso: i convogli provenienti da sud termineranno la corsa a Firenze Campo di Marte, quelli provenienti da nord a Firenze Rifredi. Per attraversare la città sarà attivo un servizio sostitutivo con bus navetta gratuiti tra le due stazioni. Uno schema simile riguarderà anche il servizio regionale, con numerose corse limitate o cancellate.

Per l’intera durata dello stop Santa Maria Novella resterà esclusa dal traffico Alta Velocità. Il fine settimana si preannuncia complesso anche sul fronte della mobilità urbana, aggravato dalla concomitanza con la partita Fiorentina-Cagliari allo stadio Franchi. Nelle stazioni interessate saranno comunque presenti personale e segnaletica dedicata per assistere i viaggiatori.

Cosa cambia per i treni Alta Velocità e per i regionali

Le 24 ore di lavori ridisegnano profondamente l’assetto dei collegamenti ferroviari. Dalle 15 di sabato 24 gennaio alle 15 di domenica 25 gennaio nessun treno potrà attraversare Firenze sulla direttrice nord-sud, con Santa Maria Novella tagliata fuori dal circuito dell’Alta Velocità per tutta la durata dell’intervento.

Frecce e Italo non effettueranno la fermata centrale: i treni in arrivo da Sud termineranno la corsa a Campo di Marte, quelli provenienti da Nord a Rifredi. Il collegamento tra le due stazioni sarà garantito da navette su gomma gratuite. L’offerta complessiva dell’Alta Velocità sarà ridotta, con un solo treno all’ora in ingresso e in uscita da Firenze e biglietti contingentati.

Per i treni regionali sono previste limitazioni di percorso, cancellazioni e modifiche d’orario. I convogli da sud fermeranno a Campo di Marte, quelli da nord a Rifredi. I collegamenti alternativi saranno assicurati tramite navette Fs, tramvia e linee del trasporto pubblico locale. Un fine settimana destinato a cambiare, anche se temporaneamente, la geografia dei collegamenti ferroviari cittadini.

Navette gratuite per arrivare a Santa Maria Novella

Per garantire i collegamenti durante lo stop ferroviario legato ai lavori al Ponte al Pino, saranno attivate navette gratuite per permettere ai viaggiatori di raggiungere Firenze Santa Maria Novella, esclusa dalla circolazione tra le 15 di sabato 24 gennaio e le 15 di domenica 25 gennaio.

I passeggeri dei treni regionali provenienti da sud, in arrivo a Campo di Marte, potranno utilizzare il servizio navetta Fs con partenza da via Masaccio, diretto verso piazza della Libertà, dove sarà possibile proseguire con la tramvia T2 fino alla stazione centrale. Il servizio sarà attivo sabato dalle 15 a mezzanotte e domenica dalle 7 alle 15.

Chi arriverà invece a Firenze Rifredi potrà utilizzare le linee del trasporto pubblico locale e i collegamenti tramviari per raggiungere il centro città. Personale dedicato e segnaletica temporanea saranno presenti lungo i percorsi alternativi per facilitare gli spostamenti.

Il piano per i passeggeri con assistenza speciale

In occasione dell’interruzione della circolazione ferroviaria, è stato predisposto un piano specifico per i passeggeri con esigenze di assistenza. Dalle 15 di sabato 24 gennaio alle 15 di domenica 25 gennaio personale qualificato sarà operativo nelle stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi, principali nodi di arrivo e partenza dei treni Alta Velocità e regionali.

I viaggiatori saranno supportati da operatori di Fs Security, Trenitalia, Italo e da volontari della Protezione civile, incaricati di agevolare la discesa dai treni, l’orientamento all’interno delle stazioni e il trasferimento verso le navette sostitutive. Percorsi dedicati e cartellonistica temporanea indicheranno le uscite e le aree di imbarco dei bus.

L’assistenza sarà garantita anche durante i collegamenti su gomma, per accompagnare le persone con mobilità ridotta o esigenze particolari fino alla ripresa del viaggio ferroviario, riducendo al minimo le difficoltà in una fase di mobilità profondamente riorganizzata.