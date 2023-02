Firenze, scrive frase d’amore col pennarello sul Ponte Vecchio: turista rischia multa fino a 15mila euro Per la giovane, 22enne spagnola in visita a Firenze, è scattata una denuncia per deturpamento e imbrattamento di monumento storico ai sensi del codice penale, reato per il quale rischia la reclusione fino a cinque anni e una multa da 2.500 a 15.000 euro.

A cura di Biagio Chiariello

In visita a Firenze, una turista ha pensato bene di scrivere una frase d’amore con un pennarello nero su un muro di Ponte Vecchio, prima di completare l’opera è stata però bloccata dalla Polizia Municipale.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 13 febbraio, intorno a mezzogiorno, quando una pattuglia del Reparto Zona Centrale in servizio sul celebre che scavalca il fiume Arno ha colto sul fatto una ragazza che, con pennarello nero indelebile, stava scrivendo una frase d'amore su un muro della storica struttura.

Identificata, è una 22enne di nazionalità spagnola in visita in Italia con due sue amiche.

Per lei scattata una denuncia per deturpamento e imbrattamento di monumento storico ai sensi del codice penale, reato per il quale rischia la reclusione fino a cinque anni e una multa da 2.500 a 15.000 euro.

Non è la prima volta che un turista a Firenze si rende protagonista di un gesto simile sul Ponte Vecchio. Era già accaduto tre anni quando un giovane turista statunitense di 21 anni non si era fatto nessuno scrupolo a imbrattare le mura del ponte con un pennarello: era stato però scoperto dagli agenti di polizia municipale che l’hanno multato, prima di imporgli di riparare il danno, pulendo con acqua e spugna.

Il mese scorso invece un 34enne della California è arrivato a percorrere il Ponte Vecchio con una Fiat Panda. Per lui è scattata la multa di oltre 500 euro, per una serie di infrazioni: l'uomo ha poi dichiarato agli agenti di aver imboccato il ponte dal lato di Por Santa Maria in cerca di un parcheggio e di non essersi reso conto di essere proprio sul notissimo ponte fiorentino.