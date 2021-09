Firenze, operaio di 53 anni muore schiacciato da un rullo Un operaio di 53 anni è morto in un incidente sul lavoro a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. È accaduto nella serata di ieri, 17 settembre. Stando alle prime informazioni emerse, il lavoratore sarebbe stato schiacciato da un macchinario, probabilmente un rullo. Inutili i soccorsi.

A cura di Davide Falcioni

Un operaio di 53 anni è morto in un incidente sul lavoro a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. È accaduto nella serata di ieri, venerdì 17 settembre. Stando alle prime informazioni emerse, il lavoratore sarebbe stato schiacciato da un macchinario, probabilmente un rullo. L'uomo è morto nonostante i soccorsi e gli sforzi da parte di personale del 118 per rianimarlo dopo che i vigili del fuoco lo avevano estratto da sotto il rullo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per verificare le esatte circostanze della tragedia e il rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel 2021 più di 677 infortuni mortali sul lavoro

Continuano dunque a ritmo quasi quotidiano gli incidenti mortali sul lavoro. Le denunce di infortunio presentate all'Inail entro lo scorso mese di luglio sono state 312.762, quasi 24mila in più (+8,3%) rispetto alle 288.873 dei primi sette mesi del 2020, sintesi di un calo osservato nel trimestre gennaio-marzo (-10%) e di un aumento nel periodo aprile-luglio (+29%) nel confronto tra i due anni. I dati rilevati al 31 luglio di ciascun anno evidenziano nei primi sette mesi del 2021 un incremento a livello nazionale sia degli infortuni in itinere che di quelli in occasione del lavoro. Sono 677, invece, le morti entro il 31 luglio: un dato inferiore rispetto alle 716 registrate nei primi sette mesi del 2020 (-5,4%), ma il confronto "richiede però cautela – rimarca l'Istituto – in quanto i dati delle denunce mortali degli open data mensili, più di quelli delle denunce in complesso, sono provvisori e influenzati fortemente dalla pandemia da Covid-19, con il risultato di non conteggiare un rilevante numero di ‘tardive' denunce mortali da contagio, in particolare relative al mese di marzo 2020. Si fa notare, inoltre, che i decessi causati dal Covid-19 avvengono dopo che è intercorso un periodo di tempo più o meno lungo dalla data del contagio".