Firenze, il video del crollo al cantiere del supermercato: il momento in cui cade la trave di cemento Crollo al cantiere Esselunga a Firenze: almeno due operai morti, tre ancora sotto le macerie, altri tre estratti vivi. Nel video le immagini del crollo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono immagini davvero terribili quelle che arrivano da Firenze relative al crollo al cantiere del supermercato Esselunga in costruzione di via Mariti. Una trave di cemento lunga 20 metri si è spezzata ed è finita sul solaio travolgendo diversi operai che stamattina, intorno alle 9, stavano lavorando.

L'assessore regionale alla Protezione civile Monia Monni, davanti all'ingresso del cantiere, ha detto che il bilancio è di "tre morti, tre feriti non in pericolo di vita e due dispersi".

Sulla tragedia la procura di Firenze ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per crollo colposo e omicidio colposo. Il cantiere è finito sotto sequestro. I tecnici della Asl stanno ascoltando personale del cantiere.

In zona sono arrivati i vigili del fuoco con un grande escavatore e altri due mezzi cingolati per le ricerche degli operai dispersi. Impiegati in volo anche droni. All'interno del cantiere c'è anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che poco prima si era recato all'ospedale fiorentino di Careggi per avere informazioni sugli operai ricoverati.

"Si tratta di un crollo di una trave di cemento armato, che era già stata collocata prima, che venendo giù ha creato un crollo a catena di un solaio e di altre travi che ha coinvolto queste otto persone", ha spiegato a proposito della dinamica dell'incidente.

A ricostruire anche la situazione dei feriti è l'assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni: "Le tre persone ricoverate fortunatamente non sono in pericolo di vita, anche se due di loro sono in condizioni critiche, e ci sono ancora due dispersi. È molto difficile individuarli, non sono riusciti a farlo i cani Usar che sono cani appositamente addestrati per la ricerca sotto le macerie. Non c'è riuscito il drone con camera termica. Probabilmente queste persone sono molto in profondità, sono crollati tre solai, la quantità di materiale è tantissima", ha detto la Monni, davanti all'ingresso del cantiere teatro del dramma.

"I vigili del fuoco – ha aggiunto Monni – stanno cercando di capire come intervenire per non creare ulteriori crolli. La situazione è ancora molto difficile". L'assessore ha spiegato che il crollo ha coinvolto una squadra di otto operai e che tra le vittime "c'è di certo un italiano, qua c'era la moglie, è toscana". Per Monni quella successa stamattina è "una tragedia immane, mai conosciuta da questa città".