Firenze, appartamento va a fuoco: trovati morti un uomo e una donna Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un appartamento andato a fuoco a Bagno a Ripoli (Firenze). Stando a quanto reso noto, i due cadaveri sono stati trovati nell’abitazione ancora in fiamme dai vigili del fuoco.



Un uomo e una donna sono deceduti in un incendio scoppiato in un appartamento nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), in via Roma, in località Osteria Nuova. Secondo quanto reso noto, i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Pontassieve e dalla sede centrale, sono intervenuti intorno alle 18.15 per spegnere le fiamme nell'appartamento.

Entrati nell'abitazione ancora invaso dal fumo, hanno estratto i corpi di due persone il cui decesso è stato poi confermato dal medico del 118. Sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica dell'appartamento.

Stando a quanto finora reso noto dai primi soccorritori arrivati sul posto, le due vittime sarebbero due anziani. Le cause del rogo restano ancora da accertare e chiarire le dinamiche dei fatti sarà compito delle forze dell'ordine, che cercheranno di appurare cosa abbia portato alla morte dei due. Non è ancora chiaro se l'incendio sia stato innescato per una tragica fatalità o se si sia trattato di un omicidio. Il tutto sarà però accertato nelle prossime ore con il prosieguo delle indagini.

Sono ancora in atto, invece, le operazioni per spegnere definitivamente le fiamme all'interno dell'appartamento e quelle per bonificare l'area dove si è verificato il rogo. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sull'identità dei due anziani deceduti nell'abitazione di Bagno a Ripoli.

In aggiornamento.