Firenze, allarme bomba su treno diretto a Milano: verifiche in corso e disagi alla circolazione In corso a bordo del treno i controlli con le unità cinofile della Polizia. Sul posto anche gli artificieri e la Polfer. I passeggeri di un Frecciarossa sono stati fatti scendere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Sono in corso accertamenti alla stazione di Santa Maria Novella, a Firenze, a seguito di una segnalazione anonima sulla presenza di una bomba a bordo di un convoglio dell'alta velocità diretto a Milano. Alcuni binari prossimi a quello del treno per il capoluogo lombardo sono stati interdetti alla circolazione mentre i passeggeri del convoglio – un Frecciarossa – sono stati fatti scendere con i loro bagagli. In corso a bordo del treno i controlli con le unità cinofile della Polizia. Sul posto anche gli artificieri e la Polfer.

Stando a quanto appreso la segnalazione anonima sarebbe arrivata con una mail a FS. L'allarme è scattato poco prima delle 16. Sul sito di Rfi si spiega che "nel nodo di Firenze la circolazione ferroviaria è rallentata per accertamenti da parte delle Forze dell'ordine nella stazione di Santa Maria Novella", motivo per cui i treni alta velocità "subiranno variazioni di percorso con cancellazione della fermata di Firenze Santa Maria Novella. Il servizio viaggiatori viene svolto nelle stazioni di Firenze Rifredi/Firenze Campo Marte".

Secondo l'ultimo aggiornamento, delle 17.15, "a circolazione è in graduale ripresa dopo l'intervento delle Forze dell'Ordine. I treni Alta Velocità possono registrare maggiori tempi di percorrenza attuali fino a 15 minuti. I treni Alta Velocità precedentemente coinvolti hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti. Il treno FR 9540 Napoli Centrale (12:40) – Milano Centrale (17:55) è fermo dalle ore 15:55 a Firenze Santa Maria Novella".