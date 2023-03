Finisce con l’auto sotto il guardrail che taglia la vettura in due ma l’automobilista ne esce illesa Lo spaventoso incidente di cui è rimasta vittima un’automobilista che percorreva l’autostrada A28. La donna è riuscita a uscire autonomamente dalla vettura ed è stata presa in carico poi dal personale sanitario ma non ha riportato ferite serie.

A cura di Antonio Palma

A forte velocità è finita con l’auto contro il guardrail che delimita la carreggiata, infilandosi letteralmente sotto la protezione laterale che è stata sollevata e ha quasi tagliato in due la vettura ma lei ne è suscita quasi illesa. È lo spaventoso incidente di cui è rimasta vittima un’automobilista 72enne che percorreva l’autostrada A28, nel tratto tra Godega di Sant'Urbano e Portogruaro.

Lo schianto lunedì nel territorio comunale di Codognè, in provincia di Treviso, quando la donna, medico residente a Brugnera, per motivi ancora da accertare, ha sbandato al volante della sua Jeep Cherokee finendo prima sulla corsia di emergenza e poi sotto il guardrail. La donna ha percorso diversi metri con una parte della vettura nella carreggiata e l’altra fuori alzando letteralmente la barriera prima di fermarsi.

Il guardrail inevitabilmente ha aperto la macchina come fosse una scatoletta, sventrandola da pare a parte dal cofano motore al bagagliaio. Una scena drammatica davanti alla quale anche i soccorritori giunti sul posto sono rimasto colpiti. Tutti pensavano a un tragedia ma l’automobilista, presa in mezzo, è riuscita uscirne solo con lievi ferite visto che è stata solo sfiorata a spalla e testa.

La donna è riuscita a uscire autonomamente dalla vettura ed è stata presa in carico poi dal personale sanitario del Suem 118 che l’ha trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul luogo del sinistro, che non ha coinvolto altre vetture, anche I vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano che hanno messo in sicurezza l’auto, la polizia stradale per i rilievi e il personale di Autovie Venete per la viabilità.

Dinamica analoga poco dopo anche per un altro incidente. questa volta in A27. Un automobilista di è schiantato contro la cuspide del guardrail subito dopo il casello di Treviso Sud in direzione Venezia, e la barriera è in parte penetrata all'interno dell'abitacolo. Anche in questo caso nessuna ferra grave per l’uomo al volante