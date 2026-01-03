Finisce con l’auto contro un muretto in Salento, addio allo chef Angelo Maggio: aveva 59 anni

Lo chef Angelo Maggio, 59 anni, è morto in un incidente stradale nel Salento. Ancora da accertare i motivi che lo hanno portato a perdere il ha controllo della sua auto.

Finisce con l'auto contro un muretto in Salento e muore a 59 anni. La vittima è lo chef Angelo Maggio che ieri sera, tornando a casa dal lavoro, ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un muretto a secco.

Il personale del 118 è intervenuto sul luogo dell'incidente, ma per il 59enne non c'è stato niente da fare. L'episodio è avvenuto sulla litoranea nord di Otranto, in provincia Lecce. Si tratta di una strada molto familiare allo chef che si muoveva abitualmente tra Ortelle, dove viveva, e il ristorante di Melendugno. Ancora da accertare le cause che hanno portato il cuoco pugliese a perdere il controllo della sua Fiat Idea fino a sbattere contro il muretto.

Sui social intanto stanno arrivando le prime manifestazioni di cordoglio da parte delle persone che lo conoscevano e lavoravano con lui: "Ci stringiamo forte alla famiglia di Angelo Maggio, in questo momento di profondo dolore. Perdiamo un collaboratore serio, un professionista instancabile, ma soprattutto una gran brava persona. Addio amico mio", scrive Stefano Nisi.

Ricordo condiviso anche da un'altra collega: "Averti ritrovato nella stagione estiva appena conclusa, dopo tanti anni di conoscenza, mi ha fatto un piacere immenso! Il ricordo sarà sempre quello di una persona un po' imbronciata, quella di lavoratore instancabile e dal cuore d' oro! Ciao Angelo caro, sarai sempre nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerti", scrive Fabiola Papadia sui social.