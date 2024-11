video suggerito

Finestra travolge un operaio durante i lavori nel palazzo di giustizia a Potenza: lavoratore morto sul colpo Un operaio è morto dopo essere stato travolto da una finestra che stava sostituendo nel palazzo di giustizia di Potenza. Le dinamiche dei fatti sono ancora in corso di accertamento. Il lavoratore sarebbe morto sul colpo durante il suo turno.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un operaio che stava lavorando nel palazzo di giustizia a Potenza è morto durante il turno di lavoro in un incidente in cantiere. Secondo le prime notizie, l'uomo stava sostituendo alcune grosse finestre. Una di queste lo avrebbe travolto su una piattaforma elevatrice senza lasciargli scampo. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco e i Carabinieri per chiarire le dinamiche dell'accaduto. Non si conosce per il momento l'identità dell'operaio.

Secondo le prime informazioni, l'uomo deceduto aveva 61 anni e stava sostituendo alcuni infissi delle finestre nel palazzo di giustizia. A travolgerlo sarebbe stato il vetro, ma non è ancora chiaro cosa sia effettivamente accaduto sul carrello elevatore dove si trovava il 61enne.

"Piangiamo oggi l'ennesima vittima sul lavoro in Basilicata – sottolinea il segretario della Cgil di Potenza Vincenzo Esposito -. Nella nostra regione sono già sei le morti bianche dall'inizio dell'anno. Non sono incidenti ma omicidi. Dobbiamo dire basta a questa strage. Ogni giorno in media in Italia muoiono tre persone sul lavoro. Come Cgil di Potenza siamo vicini alle vittime e ai loro familiari e chiediamo con forza che la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro vengano messi al centro delle azioni di questo governo. Serve un nuovo modello di impresa sostenibile da un punto di vista ambientale e sociale. Occorrono regole precise e maggiore responsabilità d'impresa. Bisogna eliminare urgentemente la norma che consente il subappalto a cascata e rafforzare i controlli ispettivi, favorire un piano di assunzione negli enti preposti ai controlli e una patente a punti che faccia la selezione e qualifichi le aziende virtuose In Basilicata urge anche l'Osservatorio regionale sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".