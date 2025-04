video suggerito

Fidanzati uccisi a Volvera, prima del delitto il killer chiamò il 118: "Videro il coltello, potevano fermarlo" Prima di uccidere Chiara Spatola e Simone Sorrentino, di 29 e 25 anni, Andrea Longo ha allertato il 118 per un suo forte stato ansioso. I sanitari intervenuti avrebbero visto il coltello da sub che quattro ore dopo il 34enne avrebbe usato per assassinare la coppia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Quattro ore prima del delitto, Andrea Longo aveva chiamato il 118 chiedendo un intervento perché non riusciva a respirare. La telefonata sarebbe avvenuta circa 4 ore prima dell'omicidio di Chiara Spatola, 29 anni, e del compagno Simone Sorrentino. L'uomo ha utilizzato un coltello da sub e si è poi tolto la vita.

Longo, camionista 34enne, ha ucciso i vicini perché era ossessionato dalla 29enne, alla quale aveva anche chiesto di lasciare il compagno. Lei non aveva mai corrisposto l'interesse del vicino e si era rifiutata interrompere la relazione con Sorrentino. I due si sarebbero presto trasferiti, lasciando la casa di Volvera dove sono stati uccisi.

Giovedì sera Longo ha prima contattato il 118, lanciando l'allarme ben quattro ore prima del delitto e poi ha agito, uccidendo la coppia e togliendosi la vita. Ai sanitari ha detto di non riuscire a respirare e una volta intervenuti, i medici hanno trovato il grosso coltello da sub sul tavolo. Longo era in un evidente stato di ansia, ma non è stato portato in ospedale. Secondo la famiglia della 29enne uccisa, in quei momenti il delitto poteva essere evitato. "Mi continuo a domandare perché non abbiano fatto qualcosa – ha spiegato Teresa Demartino, la mamma di Chiara – Se stava davvero così male perché non se lo sono portato via? Ci chiediamo se non sarebbe stato possibile capire che quella persona aveva grossi problemi".

L'inchiesta della procura di Torino punterà a chiarire anche questo aspetto: il 34enne soffriva di problemi psichici ma non era seguito dai servizi sociali. La coppia avrebbe lasciato l'appartamento il 20 maggio e nella loro nuova casa, acquistata di recente, era già tutto pronto. Il giorno dell'omicidio, entrambi erano usciti per acquistare alcune mattonelle che avrebbero poi dovuto mettere nella loro nuova abitazione.