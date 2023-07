Fiammata lo investe mentre gioca in casa con l’alcol, bimbo gravemente ustionato ad Asti Al pronto soccorso di Asti, al piccolo sono state riscontrare ustioni di terzo grado su vari parti del corpo e disposto il suo ricovero. Si indaga sulla dinamica esatta dell’incidente domestico.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Terribile incidente domestico nelle scorse ore in un’abitazione di Asti dove un bambino di 12 anni è rimasto gravemente ustionato a causa di una fiammata che lo ha investito improvvisamente mentre giocava in casa vicino al fuoco. L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri, domenica 16 luglio, in un appartamento della zona di via Filippo Turati.

Dopo l’allarme al numero di emergenza lanciato dai familiari presenti in casa, i primi a soccorrere il ragazzino, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo al sicuro l’abitazione, e i sanitari del 118 con un’ambulanza del 118 che ha provveduto alle prime cure e poi al trasporto immediato del minore in ospedale.

Al pronto soccorso di Asti al piccolo sono state riscontrare ustioni di terzo grado su vari parti del corpo e disposto il ricovero. Vista la dinamica dei fatti, dell’accaduto sono state informate anche le forze dell’ordine che sono quindi intervenute. Nell’abitazione sono accorsi agli agenti della polizia municipale di Asti e i carabinieri a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in base alle testimonianze degli altri presenti, pare che il dodicenne stesse maneggiando una bottiglia di alcol vicino al fuoco quando è stato investito da un ritorno di fiamma che lo ha ustionato gravemente.

Come ricorda anche l’Istituto superiore di Sanità, “l'alcol non deve essere mai utilizzato per l'accensione e il ravvivo del fuoco” perché “a contatto con esso si potrebbe generare un ritorno di fiamma tale da provocare l'esplosione della bottiglia”. Questo vale per qualsiasi forma di fiamma come barbecue, camini e stufe. “Un incidente di tale portata è sempre causa di gravi ustioni, anche a danno di eventuali presenti” sottolineano ancora dall’Iss.