Ferrara, tenta di rapire una bimba di 3 anni: inseguito e bloccato dalla nonna alla stazione Un 25enne indiano ha strappa dalle braccia della madre la piccola e ha prova a salire sul treno per Venezia. A fermarlo è stata la nonna della piccola.

Ha strappato la bambina di tre anni dalle braccia della mamma e si è allontanato in direzione della stazione con l’intenzione di salire su un treno e dileguarsi.

È accaduto domenica sera, 4 giugno, a Ferrara in piazza Castellina. La madre di 20 anni, sotto choc, è rimasta paralizzata per qualche istante, dopo che la piccola le veniva sottratta da un uomo, mentre la nonna di 43 anni, che era lì a fianco, si è messa all’inseguimento del rapitore e lo bloccato prima che riuscisse a salire su un convoglio.

Prima che il balordo riuscisse a salire su un treno diretto a Venezia la donna è riuscito a bloccarlo, iniziando a urlare, attirando così l'attenzione di diverse persone, costringendo alla fuga il rapitore. La sua intenzione era di scappare con la bambina nel Nord Italia.

Successivamente, le due donne, di nazionalità romena, hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Ferrara, che si sono precipitati sul posto per iniziare immediatamente le indagini.

Grazie all'identikit fornito dalla mamma e dalla nonna della piccola, le forze dell'ordine hanno rintracciato un 25enne indiano, riconosciuto poi dalle vittime e da alcuni testimoni e accompagnato dai carabinieri in caserma per l’interrogatorio. Ai militari ha raccontato il motivo del rapimento: "Quella bambina non era la figlia di quella donna. Così l’ho presa per portarla via".

Una versione che non ha convinto le forze dell'ordine. Pare che non conoscesse madre e nonna della bambina. Il 25enne è stato denunciato per sequestro di persona aggravato dal fatto che ha provato a rapire un minore.