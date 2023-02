Ferrara, soffoca la mamma anziana nel sonno e poi chiama la polizia: “Non ce la facevo più” La vittima è l’81enne Maria Luisa Sassoli, era malata da tempo. Il figlio di 50 anni, Sandro Biondi, ha chiamato la polizia per autodenunciarsi ed ora è in carcere. I vicini parlano di continue liti.

A cura di Biagio Chiariello

Ha confessato di aver ucciso la madre anziana soffocandola con un cuscino. L'omicidio questa mattina a Ferrara in via Arganti, quartiere Barco: Maria Luisa Sassoli aveva 80 anni, il figlio cinquantenne, Sandro Biondi, ha chiamato la polizia per autodenunciarsi ed è stato arrestato. L’allarme è scattato intorno alle 9 di oggi 23 febbraio. Sul posto sono arrivate le pattuglie della Squadra mobile e del reparto investigazioni scientifiche.

La tragedia familiare sarebbe legata ai continui litigi tra madre e figlio che vivevano sotto lo stesso tetto. La donna era malata da tempo. Testimoni raccontano di avere visto il figlio della vittima aspettare gli agenti sulla porta di casa, dicendo "Non ce la facevo più".

In passato la polizia, secondo quanto raccontato dai vicini, era già intervenuta per sedare discussioni anche violente tra i due, ma il rapporto era peggiorato negli ultimi tempi. "Ogni tanto si sentiva qualche urlo ma nulla che facesse presagire tutto ciò. Siamo sconvolti. La donna era malata e deve essere dura prendersi cura di una persona così, ma quanto accaduto è inspiegabile” hanno detto i vicini.

Durante l'interrogatorio di oltre due ore avvenuto in Questura a Ferrara, Biondi ha ammesso di aver ucciso la madre soffocandola con il cuscino. È stato arrestato con l'accusa di omicidio e trasferito in carcere.

La procura di Ferrara ha disposto l'autopsia sul corpo di Maria Luisa Sassoli, ed presto verrà disposta sul figlio la perizia psichiatrica. Concorde con la richiesta l'avvocata d'ufficio Monica Pedriali che ha confermato che i contorni dell'omicidio si collocano in "una situazione familiare molto difficile”.