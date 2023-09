Fermato senza patente, mangia il verbale davanti ai poliziotti: arrestato Circolava per Asti in auto senza documenti e in possesso di sostanze stupefacenti il giovane che, dopo essere stato fermato dalla polizia per un controllo, ha aggredito gli agenti e ha ingoiato il verbale che avevano redatto. È stato subito arrestato per aver dichiarato il falso e per resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Eleonora Panseri

È stato fermato dalla polizia senza patente e, dopo aver dichiarato il falso ed essere stato sorpreso con sostanze stupefacenti in auto, ha aggredito gli agenti in modo violento e ha mangiato il verbale che avevano redatto.

Si tratta di una storia davvero difficile da credere, ma quanto appena descritto è successo veramente ad Asti nella notte di martedì 11 settembre, durante un controllo che sarebbe dovuto essere come tanti altri. Invece, così non è stato.

Il protagonista è un giovane, cittadino italiano, che circolava in macchina per la città. I poliziotti hanno chiesto all'uomo di fermarsi e di fornire patente e libretto, come avviene sempre durante un normale controllo. In un primo momento il giovane ha detto di aver dimenticato non solo la patente, ma anche tutti i documenti d'identità a casa, e ha comunicato agli agenti le generalità del fratello, spacciandole per proprie.

Come se non bastasse, nello svolgersi del controllo i poliziotti lo hanno trovato in possesso di sostanze stupefacenti e a quel punto l'uomo è stato invitato a raggiungere la questura per ulteriori accertamenti insieme agli agenti.

È stato allora che, all'interno degli uffici della Questura di Asti, è iniziata una scena insolita: il fermato ha aggredito gli agenti, spintonandoli e procurando loro anche alcune lesioni, nel tentativo di strappargli il verbale in cui erano state annotate le false generalità dichiarate e tutti i dettagli relativi al controllo.

Dopo essere riuscito nell'impresa, il giovane ha preso il documento e lo ha ingoiato, per cancellare ogni prova di quanto era accaduto. Inutile dire che gli agenti non hanno potuto fare altro che arrestarlo immediatamente, non soltanto per aver dichiarato il falso durante il controllo ma anche anche per resistenza a pubblico ufficiale. E attraverso successivi accertamenti gli agenti sono subito risaliti alla reale identità del giovane.